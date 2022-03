El Gobierno quiere definir los alimentos que deberán retraer sus precios

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció ayer que “en 24 horas” el Gobierno Nacional definirá cuáles son los alimentos cuyos precios se retrotraerán a los valores que tenían del 8 al 10 de marzo, tras la reunión que mantuvo con dirigentes de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y de supermercados que, remarcó, fue “constructiva” aunque “tuvo algunos momentos de tensión porque había una suerte de negación” por parte de los empresarios.

“En 24 horas se va a clarificar cuál es la responsabilidad de la industria y de los intermediarios, y los precios que se hayan adoptado de manera injustificada tendrán que ser retrotraídos al 8 o 10 de marzo, ya que tienen que ver con los esquemas de Precios Cuidados que implementa Comercio Interior”, afirmó Kulfas en una conferencia de prensa.

Fideicomiso y créditos

El funcionario además argumentó que “no hacer nada es convalidar que subas en los valores del trigo se trasladen al precio de los productos claves en la mesa de los argentinos”, al explicar las medidas adoptadas para contener la inflación.

Anunció que el Gobierno pretende estabilizar el precio del trigo y que los precios del pan y otros productos derivados vuelvan a los valores de febrero. Para ello utilizará un fideicomiso. “La decisión se enmarca en un escenario internacional de turbulencias”, enfatizó. “Estamos viviendo una guerra entre dos productores de trigo y aceite de girasol”, como son Ucrania y Rusia.

“En la última semana de febrero pasó de U$S 300 a U$S 400 la tonelada de trigo y en el mercado interno subió a $ 35.000 la t”, precisó Kulfas, acompañado por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. “Si no hay una medida de compensación, significa que habría pan, harina y fideos más caros”, precisó.

Créditos y tensión

El ministro anunció también que se lanzará una “línea de créditos por $ 8.000 millones a tasa subsidiada para la industria molinera”, con el objetivo de que los molinos aceleren la compra de trigo para producir harina y eviten “un traslado masivo de precios a la mesa de los argentinos”.

Previamente, Kulfas y Feletti se reunieron con empresarios de la Copal y los supermercadistas. “Hubo tensiones y discusiones fuertes porque no se querían hacer cargo y quedamos en darnos 24 horas para analizar de quién es la responsabilidad: de los productores o los intermediarios”, señaló Kulfas.

“Esperemos no tener que volver a aplicar la Ley de Abastecimiento pero si lo tenemos que hacer, lo volveremos a hacer”, aclaró el ministro, quien indicó que “la inflación es un fenómeno macroeconómico esto es para alinear precios.

“El Gobierno apuesta a que estos diálogos terminen de manera fructífera, pero que si llegara a haber algún faltante no dudaremos en aplicar la Ley de Abastecimiento como hicimos en otras ocasiones”.

Por otro lado, no descartó la posibilidad de que se cree una “empresa nacional de alimentos”, pero sin brindar precisiones. Además, anticipó que mañana Feletti brindará nuevos anuncios sobre “los comercios de cercanía”, que podrían incluir precios máximos o de referencia.