Carmela Bárbaro regresó a la televisión tras la muerte de Rozín

La muerte de Gerardo Rozín causó gran dolor en el mundo del periodismo y el espectáculo argentino. A pocos días de cumplirse dos semanas de su partida, Carmela Bárbaro, su ex pareja y madre de su hija Elena, regresó a la televisión y agradeció el apoyo.

"Yo solo tengo palabras de agradecimiento para el canal, mis compañeros, para Fabián, con el que hablé todos los días, para los medios en general", afirmó Bárbaro en el programa Momento D (El Trece).

Y añadió: "Ha sido ejemplar lo que sucedió. Es una información que tenía mucha gente hace muchísimo tiempo y han respetado magníficamente la voluntad de Gerardo. Creo que, así como nos criticamos y nos damos con un caño nosotros mismos, y a nuestro trabajo, me parece que esto muestra que se puede hacer -periodismo- de otra manera".

La periodista, que acompañó al conductor de "La Peña de Morfi" durante su enfermedad, agradeció a todas las personas que la contuvieron. "No tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que están y sobre todo para mi círculo íntimo, que no son quizás las personas que más se ven, pero que me estuvieron acompañando. Estoy muy acompañada por suerte", sostuvo.

"Creo que lo mejor que puedo hacer por mí, por mi hija y por el hijo de Gerardo, es seguir trabajando, seguir adelante y acompañar en lo que se pueda. Así que, de verdad, muchas gracias", finalizó.

La panelista se casó en 2009 con el rosarino y juntos fueron padres de Elena, que tiene 11 años. La relación llegó a su fin seis años después. Sin embargo, ella fue quién acompañó a Gerardo en sus últimos momentos.