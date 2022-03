Sorprendente vínculo entre una novela que se estrena hoy y la historia de Rozín

La nueva novela de Telefé, “El primero de nosotros”, cuenta la historia de un grupo de amigos que cambia rotundamente cuando se enteran que Santiago (Benjamín Vicuña), uno de ellos, padece una enfermedad terminal. La noticia deja a todos en shock y la cercanía con la muerte moviliza los sentimientos en el grupo, que cambiará su vida. El elenco de la tira, que se estrena hoy a las 21.45, se completa con Mercedes Funes, Paola Krum, Damián De Santo, Jorgelina Aruzzi y Luciano Castro. La ficción tiene un estrecho vínculo con la historia real de Gerardo Rozín, que falleció el viernes 11 de marzo a raíz de un tumor cerebral.

Las similitudes entre el personaje de Vicuña y el caso del conductor y productor están a la vista. Sin embargo, la conexión va más allá, ya que Rozín fue quien tuvo la idea original, hace años, mucho antes de enterarse de que él mismo estaba enfermo. “La trama de la novela fue una idea de Gerardo Rozín y de Alejandro Tantanian, director de teatro y amigo incondicional de él -reveló Rodrigo Lussich en “Socios del espectáculo” (eltrece).

“Lo cierto es que ese argumento partió, con algunas modificaciones en el medio porque era una chica la protagonista, en la cabeza de Gerardo Rozín -agregó-. El canal le pagó 50.000 dólares a Gerardo Rozín por los derechos de esa idea que originalmente fue suya y que, después, se adaptó de otra manera”.

Recuerdos imborrables

La serie, que también se verá en Paramount+, tendrá 70 capítulos.

“Jugábamos desde jóvenes a ver quién iba a escribir la despedida del otro. Y me tocó a mí, no pensé que sería así, pensé que él escribiría de mí. ‘Gané -me decía-, yo hubiera escrito algo peor’”, contó Reynaldo Sietecase, amigo de Gerardo desde que ambos dieron sus primeros pasos en el medio, en su querida Rosario.

Amiguero, atento a lo que necesitan sus compañeros y amante de salir a comer, quienes lo conocían decían que Rozín tenía un humor muy particular, ácido, picante, que le permitió jugar hasta lo último con su partida de este plano y con su enfermedad. Pero puertas adentro, ya que -aunque como productor era la nota que hubiera ido a buscar- prefirió mantener en su círculo íntimo el duro diagnóstico que había recibido en abril del 2021: tumor cerebral. “No quería que sus hijos vivan un año de lo que significaba hacerlo público”, explicó Claudio Belocopitt, amigo y empresario de la salud, con quien el conductor transitó los momentos más difíciles. “Que dure lo que dure, pero bien”, le había dicho Gerardo, tal vez a modo de deseo o resignación. Y algo similar dirá el Santiago de Vicuña en “El primero de nosotros”. Y también reflejará mucho de aquel humor de Rozín.