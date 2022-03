Zampini rompió el silencio y explicó por qué no participó del homenaje a Rozín

Telefé emitió ayer un homenaje a Gerardo Rozín con una edición especial de La Peña de Morfi. Jésica Cirio, Zaira Nara y Julieta Prandi fueron las encargadas de conducir el programa. Sin embargo, la ausencia de Carina Zampini (primera conductora del ciclo de cocina) causó sorpresa.

El conductor de LAM (América Tv), Ángel de Brito, contó que habló con la actriz y ella le explicó los motivos para no formar parte del homenaje al productor. "Para los que me preguntaban en el #AngelResponde por Carina Zampini y su ausencia en el homenaje a Rozín, le pregunté y me respondió que prefirió transitar este hecho en privado", escribió en Instagram.

"Son situaciones de la vida, como tantas otras, que prefiero transitar en forma privada, y hacer ciertos procesos a mis tiempos, solo eso", fueron las palabras de la ex protagonista de Dulce Amor.

En tanto, en el programa Socios del Espectáculo (El Trece) Luli Fernández se refirió a una supuesta mala relación entre Rozín y Zampini, cuando conducían Morfi. "Se habla de la malísima relación que supieron tener ellos y del portazo que dio ella al programa", señaló.

"Yo me anoté una frase de una persona allegada a Gerardo, que dijo: 'Ella cayó tipo estrella a un ámbito en el que no la conocían y en el que no había trabajado'. Por la cuestión del cartel... Ella estaba en un rol distinto. Había mucho cortocircuito y termina renunciando", cerró.