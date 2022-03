Con covid en baja, esperan la vacuna antigripal

La influenza (gripe) se constituye en la patología que en estos días prevalece en los diagnósticos que se realizan en el sector de febriles del Hospital Regional “Miguel Belascuain” de Concepción. La Covid-19 se desvaneció y el último caso testeado se remonta al 3 de este mes. En el nosocomio se respira tranquilidad, pero no se baja la guardia. Por día se registran entre 150 a 160 consultas, de las cuales a cerca de 60 se les determina influenza por manifestación clínica. No se los hisopa.. “Los números están sostenidos y se puede dar respuesta a la gente. Incluso recibimos a alguna que no es de responsabilidad jurisdiccional nuestra. Es decir son personas de otras localidades” expuso Ricardo Lucena, jefe del departamento de Enfermería del centro asistencial. El profesional brindó un dato curioso: el inicio de clases, a pesar de la movilidad social que generó, no impactó en el repunte de casos de gripe o covid. El registro más inquietantes de influenza se registró el día después del carnaval. También aparecieron algunos enfermos con coronavirus. “La celebración fue un detonante que nos preocupó y que llevó a estudiar medidas similares al peor momento de la pandemia. Pero afortunadamente las cifras fueron bajando y hoy, insisto hay un registro diario sostenido y que se puede controlar” apuntó Lucena. En estos momentos, según preciso, de las camas que dispone el hospital en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) siete son para pacientes con influenza y Covid. De estas seis están ocupadas pero con pacientes que no están graves.

“La influenza nos permite, luego de ser diagnosticada, medicar al enfermo y darle un tratamiento ambulatorio. Y se le advierte que si sus síntomas se complican, tiene que regresar. En el caso de covid al paciente se lo debe resguardar. Al de riesgo, de cualquier edad, se le brinda mucha mejor atención porque se trata de alguien con un desorden orgánico distinto” dijo Lucena. Las cifras de casos de influenza que reporta el “Miguel Belascuain”, se reconoció, no refleja la verdadera magnitud de los contagios que se están dando en estos días en esa ciudad y en otras del sur tucumano. Pues hay cientos de pacientes diagnosticados por médicos particulares. Otros ante los síntomas guardan reposo sin tratamiento profesional. El jefe de enfermería advirtió que el con la llegada de los fríos aumenta el riesgo de un rebrote de las patologías respiratorias. “Hay que prepararse ante esa eventualidad incrementando las previsiones tanto en niños como adultos. Hay que mantener los cuidados propios que adoptamos durante la pandemia”, sostuvo.

Mientras tanto se prevé iniciar a fin de mes la vacunación contra la cepa nueva de la influenza. Se espera que lleguen las vacunas mañanamartes. En enero se inoculó contra la anterior. La médica Lorena Arteaga, directora del hospital, insistió también en advertir que la “Covid no se fue y hay que mantener los mismos recaudos de esta enfermedad con la influenza”. Precisó que en los últimos 10 días, de 1.400 consultas registradas en pediatría, 524 han sido febriles y 20 con sospechas de covid. “El niño está expuesto a la gripe y el coronavirus. De ahí la necesidad de brindarle a este mucha atención”, advirtió. Finalmente la profesional informó que este lunes al celebrarse el Día Mundial del Síndrome de Down en el sector de admisión de consultorios del hospital se habilitará un stand informativo sobre el tema con charlas a cargo de especialistas en el tema.

Llegaron las vacunas de covid: se trata de las “Cansino” que precisan una dosis

Próximos a las temperaturas bajas de otoño, la titular de la Dirección General de Gestión Sanitaria, Alejandra Mattiacci, encabezó la recepción de la fórmula de vector viral adenovirus tipo 5 que está destinada a la inmunización de mayores de 18 años que inician esquema o que deben recibir su dosis de refuerzo. “La provincia en breve recibirá vacunas antigripales para lo cual también pedimos a la comunidad iniciar el esquema”, dijo la profesional.

Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública informó ayer ocho nuevos casos de covid-19 en Tucumán y ningún fallecimiento.