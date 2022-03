Juez: "Argentina no admite especulación en un momento complejo y delicado"

"Argentina no admite especulación en un momento complejo y delicado", dijo hoy el senador por Córdoba, Luis Juez, a la hora de justificar su voto afirmativo para aprobar el proyecto para autorizar la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Muchos cordobeses me decían ¿por qué vas a votar a favor? ¿Por qué le va a dar una mano al presidente Alberto Fernández?”, para justificar su postura: “Porque no se puede especular, porque no es un momento para especular, porque ante tamaño fracaso de la dirigencia política de este país la especulación no es un camino. Nunca la especulación fue una solución. No hay margen para la especulación”.

Además, señaló: “Estamos viviendo un momento complejo con un presidente extremadamente débil, por errores propios y ajenos, pero muchos propios, que han debilitado la palabra presidencial”, observó.

“Y le decía a mis amigos ‘imagínense el día lunes este país en default’. Esta va a ser la única certeza que vamos a poder evitar en 26 meses que llevan”, continuó.

Asimismo, el cordobés destacó que por “la responsabilidad de una oposición racional, inteligente, institucional, este país no va a estar en una situación más grave de la que se encuentra ahora”.

“Nunca pensé que mi primer voto en esta nueva gestión en el Senado iba a ser para acompañar una decisión del Gobierno. Pero es una decisión que este país se merece”, sentenció.