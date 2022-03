Piden que se restituya el nombre de Julio Argentino Roca a la avenida Kirchner

El ex vicegobernador de Tucumán y dirigente peronista, Julio Díaz Lozano, participará mañana en una mesa panel sobre Julio Argentino Roca y solicitará restituir el nombre del ex presidente a la avenida Néstor Kirchner.

Mediante una nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante de la capital, Fernando Juri, pedirá que por ordenanza se proceda al reestablecimiento del primer nombre.

La mesa panel contará con su ponencia y la del especialista José María Posse y se titula "Julio Argentino Roca, entre el mito y la realidad histórica". Tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Yerba Buena mañana, a partir de las 20.

La presentación cuenta además con el respaldo del Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, quien destacó el trabajo del ex jefe de Estado y envió un mensaje a los tucumanos. "Recordar a Roca es recordar a un gran argentino. A un gran presidente", afirmó el referente del peronismo republicano en un video.

"Puso en marcha la ley de Educación Pública. También consolidó un Estado con una visión laica donde hay que respetar el valor de la Iglesia, pero de ninguna manera puede interferir en las cuestiones del Estado", recordó.

La avenida fue rebautizada con el nombre del ex presidente en el año 2010. La medida había sido impulsada por el ex intendente capitalino Domingo Amaya y tenía como objetivo homenajear al ex jefe de Estado.

El cambio de dominación no estuvo exento de polémica. En 2018, un grupo de ciudadanos denominado "Grupo del 81" solicitó en una carta restituir el nombre Julio Argentino Roca a la avenida Kirchner, en el sur de la capital. El escrito, dirigido al intendente, Germán Alfaro, rescataba la figura del ex presidente tucumano, atribuyéndole haber fijado los límites con Chile, impulsar la educación pública obligatoria, y la creación del Registro Civil.

En otra oportunidad, la avenida pasó a llamarse "Fiscal J. Lanata". Desconocidos habían modificado el cartel, luego de conocerse el escándalo de los cuadernos de las coimas ligado a ex funcionarios kirchneristas.