Arquitecto y servidor, para mejorar la vida

“Espero cambiar el paradigma; empujar a la gente a soñar y a arriesgarse. No porque seas rico debes desperdiciar material. No porque seas pobre no puedes intentar crear calidad [...] Todos merecen calidad, todos merecen lujo y todos merecen comodidad. Estamos interrelacionados y las preocupaciones sobre el clima, la democracia y la escasez son preocupaciones para todos nosotros”.

Estos conceptos pertenecen a Francis Kéré, que ayer se hizo acreedor al Premio Pritzker de Arquitectura 2022. Este reconocimiento es el equivalente al Premio Nobel, y es la más alta distinción del mundo de la arquitectura.

PROYECTO FAMOSO. Serpentine Pavilion en el Hyde Park (Londres).

Kéré fue premiado “por sus diseños pioneros, que son sostenibles para la Tierra y sus habitantes en terrenos de extrema escasez”, comunicó la Hyatt Foundation, que patrocina el galardón. Es el 51º receptor del prestigioso premio; y el primer arquitecto africano y de raza negra.

Arquitecto, educador, activista social, fue ganador del Premio Aga Khan de Arquitectura 2004 y diseñador del Pabellón Serpentine 2017.

Se lo reconoce “por empoderar y transformar comunidades a través del proceso de la arquitectura”. “Trabaja principalmente en áreas cargadas de limitaciones y adversidades, utilizando materiales locales y construyendo instalaciones contemporáneas cuyo valor excede su estructura, sirviendo y estabilizando el futuro de comunidades enteras, a través de edificios que demuestran belleza, modestia, audacia e invención”, señala el comunicado.

PIONERO. Es el primer africano y de raza negra que gana el Pritzker.

Kéré nació en 1965 en Burkina Faso (África occidental) y tiene doble ciudadanía de Burkina Faso y Alemania, porque desarrolla su actividad en su estudio en Berlín.

El primer sentido

Como hijo mayor del jefe del pueblo y el primero en su comunidad en asistir a la escuela, el primer sentido de la arquitectura le surgió del aula de su infancia, que carecía de ventilación y luz, por un lado, y del espacio poco iluminado pero seguro donde su abuela solía sentarse y contar historias, por el otro.

A ORILLAS DE UN LAGO. Centro de Arquitectura de la Tierra (Burkina Faso).

En 1985 viajó a Berlín con una beca de carpintería vocacional, aprendiendo a hacer techos y muebles durante el día, mientras asistía a clases de secundaria por la noche. Obtuvo una beca para asistir a Technische Universität Berlin (Berlín, Alemania) en 1995, graduándose en 2004 con un título avanzado en arquitectura.

Es conocido por construir escuelas, centros de salud, viviendas, edificios cívicos y espacios públicos en muchos países de África, entre ellos Benin, Burkina Faso, Malí, Togo, Kenia, Mozambique y Sudán.

OBRA COMUNITARIA. Escuela primaria de Gando (Burkina Faso, África).

“Es tanto un arquitecto como un servidor, pues mejora las vidas y las experiencias de innumerables ciudadanos en una región del mundo a veces olvidada”, destaca el comunicado.

Kéré fue elogiado por un proyecto para una escuela primaria en Burkina Faso, y ha realizado exposiciones individuales en museos en Munich y en Filadelfia. También fue uno de los arquitectos que trabajó en el Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Ginebra.

En 2017, se convirtió en el primer arquitecto africano en diseñar un pabellón temporal en el Hyde Park de Londres, una prestigiosa tarea que se le asigna cada año a un arquitecto de fama mundial.