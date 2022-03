Apple venderá un iPhone más económico

Desde su lanzamiento, el iPhone SE se convirtió en uno de los modelos más comercializados por Apple. En 2020, el 20 % de las ventas que realizó la compañía de tecnología correspondían a ese teléfono inteligente.

Para quienes se quedaron con las ganas, la noticia es que habrá una nueva versión. El anuncio se realizó hace pocos días durante un evento empresarial en Cupertino. A diferencia de otras ediciones (como el iPhone 13, cotizado entre los US$ 700 y los US$ 1.100), el iPhone SE podrá conseguirse desde los US$ 429. Cualquier monto extra dependerá del tamaño de la memoria (64, 128 o 256 gigas).

Entre sus especificaciones, los fabricantes detallaron que el celular será fabricado con materiales sostenibles y contará con una certificación de resistencia al agua y al polvo, una cámara trasera de 12 megapíxeles y una frontal de siete megapíxeles.