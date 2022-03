Berni se refirió a los incidentes en el Congreso y cuestionó al Gobierno nacional

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, cuestionó este viernes la decisión del Gobierno Nacional de no permitir que se colocara un vallado de seguridad en torno al edifico del Congreso durante el debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Si yo hubiera sido ministro y me llama el Gobierno nacional para decirme que que no van a poner vallas, le digo: ‘el operativo no se hace, así que vean ustedes si van a hacer o no la sesión", afirmó en diálogo con Radio Mitre.

El funcionario consideró que los protagonistas de los incidentes son "grupos de violentos que intentan imponer sus ideas por la fuerza". "Pero la verdad que eso no me preocupa. Me preocupa la reacción de la política, que permite que este tipo de actos se lleven adelante, por acción u omisión", añadió.

"Los médicos, cuando vamos a una cirugía, tenemos que garantizar los medios necesarios para llegar a hacer una buena cirugía. Lo que no podemos garantizar es el resultado. En este caso es lo mismo: usted no puede garantizar el resultado de lo que puede suceder porque hay otra parte que también está actuando", explicó.

"Lo que se tiene que garantizar son los medios, y la verdad es que es inexplicable que el Gobierno nacional haya pedido que no se pongan vallas. Porque sabemos que el resultado es siempre lo mismo", sentenció.