En una escuela se cayó el cielorraso y volvieron a las clases virtuales

Pasó poco más de una semana desde el inicio del ciclo lectivo y los alumnos de la Escuela Ciudadela (avenida Colón 521) deberán volver a las clases virtuales. La actividad en las aulas y los recreos en el patio quedaron postergados hasta nuevo aviso, ya que se suspendieron las clases presenciales para los 950 estudiantes repartidos en los niveles inicial y primario. ¿El motivo? El jueves por la tarde se desplomó parte del cielorraso de un patio techado que hay a la entrada de la escuela. Afortunadamente no hubo heridos, puesto que sucedió una hora después de la salida del turno tarde. Hasta tanto el equipo técnico del Ministerio de Educación determine en qué condiciones se encuentra el edificio y las reparaciones que requiere, no hay fecha prevista para el retorno de los alumnos a las aulas.

Por las lluvias

Azucena Aguirre, directora de la Escuela Ciudadela, comentó a LA GACETA que se había desplomado una porción del cielorraso y que a otra parte la retiró el equipo del Ministerio cuando se presentó ayer a la mañana. “Estamos todavía trabajando en el tema. El lunes va a continuar con su tarea la gente del Ministerio. Van a venir a hacer pruebas de vibraciones para ver si se desprende algún otro sector. No vamos a comenzar las clases presenciales, pero sí están trabajando los turnos mañana y tarde en la virtualidad, hasta tanto logremos resolver esta situación”, explicó. Aguirre pidió, además, un relevamiento completo de todas las aulas. Según detalló, el cielorraso no presentaba señales de que pudiera desplomarse, por lo que atribuye el derrumbe a consecuencias del fuerte temporal de la semana pasada. “Pienso que las lluvias tan consecutivas que hemos tenido pueden haber ocasionado el desprendimiento. No lo esperábamos”, analizó.

Lo que viene

El Secretario de Estado de Bienestar Educativo, Marcelo Romero, en diálogo con LA GACETA, comentó: “es una escuela que ya tenía obras hechas para el inicio de clases y recibió una inversión importante. Se realizó todo un trabajo de techos el año pasado. Ahora pareciera que esto se debió a las lluvias. Parece que hubo una filtración y por eso se desprendió el cielorraso”.

Romero agregó que el Ministerio de Educación está trabajando en la escuela, relevando el edificio para hacer las reparaciones necesarias. “Desde temprano están los equipos dedicados a dejar la escuela en condiciones. Lo que más nos interesa es que se recupere cuanto antes la presencialidad e iniciar todos los arreglos correspondientes para el cielorraso. Hay que analizar la situación de la escuela y lo que hace al edificio en general”, indicó.

“Seguramente veremos de darle una solución rápida, coyuntural, y luego trabajaremos sobre el acondicionamiento general. Pero la escuela estaba en perfectas condiciones”, afirmó Romero.

Problemas comunes

“El tema de las tormentas siempre nos pasa. Muchos problemas que teníamos en años anteriores, por suerte, hasta ahora no se habían manifestado o por lo menos no nos había llegado al Ministerio ninguna situación grave. Salvo algunas escuelas en las que puede haber entrado agua. Por ahora no hay nada grave ni suspensión de clases en otros establecimientos”, aseveró el funcionario.

Falta inversión

Dante Albornoz integra la Lista Roja que disputará la conducción de ATEP en mayo. Sostuvo que la inversión en infraestructura que el Ministerio de Educación está realizando no alcanzó a todas las escuelas. “Se espera que llegue el ciclo lectivo y comienzan a hacer las reparaciones, cuando uno no sabe qué estuvieron haciendo los meses anteriores -apuntó-. Nosotros vemos que la inversión sólo se da en unas cuantas escuelas. No se previó en las escuelas de mayor antigüedad para ver lo que necesitaban”.