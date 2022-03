El Regional de Rugby, bajo la mirada de los DT

Adrián Coronel

LG Deportiva

“El año pasado fue positivo y no lo digo sólo por las cinco finales que jugamos (contando los torneos oficiales de pre temporada, más las tres finales de los torneos Apertura, Clausura y Reducido Tucumano). Estoy convencido de que lo positivo pasa por haber afrontado una segunda mitad de año con muchas adversidades, y a pesar de haber salido campeones del Apertura (torneo en el que pudimos enfrentar a todos), no nos conformamos y el plantel respondió a las exigencias del calendario. Fuimos competitivos hasta el final. Todo esto sirvió para trabajar desde la urgencia y no desde una situación de confort. Sin dudas el equipo demostró temple, solidez, madurez (a pesar de tener una media de edad joven) y confianza en sus argumentos para salir de situaciones complicadas en más de una oportunidad. Este año encaramos el trabajo con todo el plantel reconociendo nuestros puntos a trabajar en el juego y buscando la mejor estructura de equipo que nos de equilibrio, solidez y buenas conexiones en el juego. Fue una pretemporada en la cual probamos mucho. Esto nos da la tranquilidad de saber que estamos por el buen camino. Todavía nos falta mucho trabajo para ser el equipo que queremos ser y jugar como pretendemos. Será un torneo largo y duro, tendremos grandes rivales y sin duda es lo que estamos esperando. Desde el staff y pasando por todos los jugadores pondremos y daremos todo lo necesario para ser protagonistas”.

Pablo Bascary (DT de Natación y Gimnasia)

“Es es muy linda la sensación y lo que se vive de poder jugar el Regional con Tucumán y Salta y poder estar en el top 10, después de dos años sin competencia. Para nosotros, 2019 fue un hermoso año. Ahora, trataremos de estar en una situación similar. Por estos días estuvimos entrenando durísimo con el equipo, cada vez está mejor. Con la incorporación de Aníbal Panceyras tendremos otro panorama. Es cordobés, jugó en Tala RC y el año pasado en Cafeteros de Colombia. Es una inyección anímica para todo el equipo. Por otro lado, también está el excelente staff que tenemos para este año. En definitiva, el equipo está muy bien y está para ganar y estar en los primeros puestos. Estamos muy confiados, más que nada por el grupo humano que tenemos”.

Carlos Rafael (DT de Old Lions de Santiago del Estero)

“La pretemporada fue positiva, ya que jugamos con Jockey de Rosario, Jockey de Córdoba, Tucumán Rugby y Lawn Tennis, ¡todos muy duros! Esto vino bien para sumar minutos y para que los chicos sumen experiencia. Tenemos un plantel muy joven, con muchas ganas de ser más protagonistas. Nuestro equipo está para seguir creciendo y para, de una vez, realmente jugar como quiere y no como puede o lo dejan. Tenemos fe en pelear al menos algún puesto de TDI y dejar atrás años peleando por conservar la plaza en Primera. Ese es el objetivo”.

Pablo Pérez (DT de Jockey Club)

“Tenemos buenas expectativas para este año, después de la buena imagen que dejó Cardenales en 2021. Si bien sabemos que este torneo es distinto, es el Regional, de muchas fechas y todas difíciles. Pero confiamos en que estamos trabajando con un buen número de jugadores y todos ellos con mucho para dar. Todo el grupo está trabajando en formar un gran equipo. Jugadores y staff estamos de acuerdo en las formas y en lo que buscamos. Hicimos una gran pretemporada que nos sirvió para tener cimientos firmes y ahora vamos a ir poniendo ladrillo a ladrillo para ver qué somos capaces de construir. Sería muy lindo volver a estar en la pelea de un Regional. Todos los integrantes del staff lo vivieron a este torneo como jugadores, y algunos chicos que están jugando también. Por supuesto que nos gustaría estar en esa lucha”.

Daniel Véliz (DT de Cardenales)

“Comenzamos a entrenarnos el 18 de enero, bastante temprano, con un gran número de jugadores presentes. El objetivo principal que persigue el staff es mantener un número alto de jugadores. La idea es dejarle al DT de la próxima temporada una base armada. Los objetivos, como siempre, son tratar de hacer una buena campaña. Estar en las finales siempre es bueno para un club. No se puede negar que ese es el objetivo al que apuntamos. Meternos entre los finalistas es la idea. Que se dé el campeonato, o no, es algo independiente. Pero bienvenido sea llegar a las finales, sobre todo y poder clasificar a un Torneo del Interior”

Ramiro Rengel (DT de Lawn Tennis)

“Esperamos que sea una temporada sin parates. Venimos de dos años complicados con lo de la pandemia, lo que hizo que se nos vayan muchos jugadores. Por eso deseamos que el año sea regular, así podamos mantener la cantidad de jugadores, ya que muchos de ellos volvieron. Además, se sumaron muchos que hicieron muy buen trabajo en juveniles. Por lo tanto, tenemos las expectativas muy altas para este Regional. Tenemos un buen equipo, que está trabajando muy comprometido con la causa. Se están complementando muy bien los experimentados con los nuevos. Tuvimos muy buenos resultados en los amistosos, pero más allá de ello, destaco que los chicos se van afianzando y entendiendo lo que buscamos. El primer objetivo es estar dentro de los cuatro primeros, para poder ingresar al Torneo del Interior A. Además, Los Tarcos está para mucho más, porque es un equipo que se viene consolidando semana a semana. Lo veo con muchas chances de salir campeón”.

Adrián Cardozo (DT de Los Tarcos)

“Las sensaciones para esta vuelta del Regional son las mejores. Estamos para trabajar en nuestro juego, y mejorar en cada partido. No nos creemos candidatos. Claro que no. De un año al otro todo cambia, desde el propio plantel, los rivales y hasta las reglas. Empezamos a recorrer un nuevo camino, pensando solamente en crecer constantemente. Los viajes siempre son buenos para el grupo, y jugar con los mejores de la región también suma mucho”.

José Macome (DT de Tucumán Rugby)

“¿Quién lo diría? Los últimos campeones regionales fuimos nosotros, en 2019. Ahora nos sentimos muy contentos por empezar a jugar nuevamente con normalidad, no sólo por la covid-19, sino también por las reglas. Estamos armando un nuevo grupo, el virus dejó muchas huellas. Nos fue muy bien en la pretemporada. Nos entrenamos muy duro, algunos días en doble turno. Los chicos están muy entusiasmados, hay experiencia en el equipo, pero mucha juventud también. El rugby de hoy requiere estar muy bien, física y mentalmente. No debemos, nunca, olvidar que esto sigue siendo un juego. Hay que divertirse, hay que disfrutarlo. Nuestro objetivo, pasa por otro lado. Como dije, armar un gran grupo y disfrutar de lo que hacemos, que es lo que más nos gusta. Lo deportivo irá saliendo, semana a semana. Queremos jugar el Torneo del Interior A. Será nuestra primera meta. Salir entre los cuatro primeros no estaría mal. Pasaron muchas cosas y hay que aprender de ello.

Rodrigo Honorato (DT de Universitario de Tucumán)

EMPUJE. Los jugadores de Huirapuca quieren ser protagonistas, no tan solo en el torneo, sino con el scrum y la defensa.

“Estamos con muchas ganas de jugar, primero por la pandemia y después porque la competencia sólo de Salta es poca. Con pocos clubes, por ejemplo, el año pasado llegamos a jugar seis o siete partidos con el mismo club. Motiva mucho a los chicos jugar el Regional, y a nosotros los entrenadores nos platea un desafío diferente todas las semanas. Estamos bien como equipo. Con algunas bajas de jugadores (dos en Cafeteros Pro, uno en Jaguares, y otros en Europa) pero tenemos una buena base de chicos que van subiendo y otros grandes con experiencia. Creo que vamos a andar bien. Empezamos la pretemporada en enero; a mediados de febrero hicimos una convivencia en el regimiento con los militares, dirigida por comandos especiales. Después jugamos con Gimnasia y Tiro, Tigres y el pasado fin de semana jugamos en Tucumán. Nos fue muy bien en cuanto a juego y cantidad de jugadores presentes. Esperamos ser protagonistas y estar lo más alto posible. Venimos trabajando para eso. Es un torneo largo y con partidos duros cada fin de semana”.

EMPUJE. Los jugadores de Huirapuca quieren ser protagonistas, no tan solo en el torneo, sino con el scrum y la defensa.

Arturo Mimessi (DT de Universitario de Salta)

“Como todos los años, tenemos mucha expectativa. Sabemos que tenemos un equipo joven, que está dando sus primeros pasos en el plantel superior. Confiamos en ellos, pensando que van a dar lo mejor. Vamos a tratar de empezar de la mejor manera el campeonato. Aspiramos a que salga todo aquello que uno propone y teniendo todo lo que es necesario en el rugby para poder hacer un juego lindo y eficiente. La pretemporada estuvo bien. Semana a semana se estuvieron sumando jugadores, algo que sin embargo no es tan conveniente, porque no se llegan todos en igualdad de condiciones físicas. Pero, dentro de todo, es una situación normal, les pasó a otros entrenadores. En los amistosos fuimos de menor a mayor, jugamos con Lawn Tennis y Gimnasia y Tiro, noté mejoras en algunas cosas y tomé nota de aquellos aspectos para corregir. Lo importante es que se jugó con confianza. En definitiva, el objetivo es mejorar y jugar el mejor rugby posible, tratando de conservar la pelota, no perderla rápido y asumir una buena defensa. Una búsqueda será ganar partidos a través de eso. El objetivo de base que nos planteamos es mejorar en todos los aspectos del juego y en el grupal. Esto nos está haciendo falta desde hace años y es algo necesario en un proceso de recambio como el que estamos atravesando”.

Tristán Molinuevo (DT de Huirapuca)

Cuatro partidos se juegan hoy



Cuatro partidos habrá hoy en el comienzo del Torneo Regional “Julio Vicente Coria”. El restante se programó para mañana.

El programa de la fecha 1:

• Los Tarcos vs. Huirapuca (a partir de las 16, con el arbitraje de Carlos Navarro)

• Natación y Gimnasia vs. Old Lions de Santiago del Estero (desde las 16.30, dirige Álvaro Del Barco).

• Jockey Club vs. Cardenales (16.30, Iñaki Barraguirre).

• Lawn Tennis vs.Tucumán Rugby (17, Santiago Altobelli).

• Mañana Universitario RC (T) vs. Universitario RC (S); comienza a las 15.45, dirige Matías Ortiz de Rozas.