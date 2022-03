"Me dejaron pariendo sola", denunció una joven de Río Negro

RÍO NEGRO.- una joven de 20 años denunció públicamente prácticas de violencia obstétrica por parte de profesionales del hospital Francisco López Lima del área de Tocoginecología.

Melina calificó su experiencia de "calvario". Traumas y marcas a nivel psíquico y emocional, es lo que le dejó el suceso, según se viralizó ayer 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a través de sus redes sociales.

El crudo relato de la joven en primera persona, dejó al descubierto que las prácticas perduraron en el tiempo, comenzando en la semana 20 de gestación y que terminaron con la paciente dando a luz completamente sola a su bebé fallecido.

Según el testimonio de la joven, difundido por el diario rionegro.com.ar, todo comenzó cuando la mujer se acercó por primera vez a consultar al hospital por sangrados en medio de su embarazo. Allí le dijeron que era normal, pero las pérdidas continuaron en el tiempo por lo que volvió a ir por lo menos cinco veces más a consultar, ocasiones en las que la tildaron de "exagerada". Al tiempo se sumaron otros síntomas, pero fundamentalmente dolores. En la guardia le dijeron que era una «inflamación de útero» y le recetaron unos medicamentos, que finalmente no le hicieron efecto.

Hasta que un día tuvo que ir a la guardia, sin poder ya aguantar el dolor. La joven contó que tuvo que «suplicarle» que le dijera algo ya que el dolor era "inaguantable". Allí, tras la revisación del médico, se enteró de que había roto bolsa, que iba a quedar internada y que su bebé no tenía liquido, tras una ecografía. También dijo que se sintió cuestionada por el médico, quien intentó culpabilizarla por no haber ido cuando rompió bolsa.

"Me quedé totalmente sola en la habitación del hospital sin saber que hacer, no sabía que pasaba, que me esperaba luego, nadie me daba ninguna información", denunció. Las enfermeras presentes no ayudaban, según su relato, ya que ella gritaba por las contracciones y la "callaban" o hacían chistes.

En el relato, dejó ver que estuvo sola durante horas, sufriendo. A la madrugada comenzó a sentir que su cuerpo estaba a punto de parir. "Comencé a gritar con todas mis fuerzas para que alguien vaya a asistirme, mi bebe ya quería salir y no sabía que hacer", contó.

Con una "chata" debajo, le pidieron que puje y se retiraron de la habilitación. "Me dejaron parir completamente sola. Grite y supliqué que alguien por favor me ayude. Nadie apareció, nunca", dijo y agregó: "Tuve al bebe yo sola, sentí como salía entre mis piernas. Mi bebe no fue recibido por las manos de nadie, en cambio, sentí como cayó en la pala de plástico, como si no fuera nada".

Cuando llegó el médico, se enteró de que su bebé estaba sin vida. Le dijeron que era varón y le preguntaron si quería verlo, varias veces; insistiendo en la "muerte"; según su testimonio. Luego tuvo que dormirse en la misma cama, apenas higienizada.

Otro de los hechos que denunció es que nunca pudo estar acompañada por su pareja y que nada sabía de su familia. "Con las pocas fuerzas que tenía y con un dolor inmenso, le envié un mensaje a mi pareja contándole que habíamos perdido a nuestro bebé y eso fue lo único que pude hacer", relató.

"Viví un infierno. Se burlaron de mi, me despreciaron, me dejaron pariendo sola, no recibieron a mi bebé", concluyó la denunciante.

Iniciaron una investigación

Desde el hospital Francisco López Lima, indicaron que se inició un «proceso administrativo» interno para determinar qué fue lo que sucedió con la paciente y de esa manera, tomar medidas disciplinarias si fueran necesarias.

El proceso se abrió luego de que un familiar de la paciente presentara en la dirección del Hospital una nota por destrato.