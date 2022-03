Video: Alberto Fernández sugirió que irá en pos de su reelección

Lo haya hecho de manera consciente, o se haya tratado de un lapsus linguae, la cosa es que el presidente, Alberto Fernández, sugirió que se postulará para su reelección.

“Antes de que mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo Mario (Ishii) que van a tener el Polo Industrial que necesitan para darle trabajo a los hombre y mujeres de José C. Paz ”, afirmó el mandatario, durante su discurso en el acto del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras que se realizó en aquella localidad bonaerense.

Muchos recordaron que hace algunos días, el Presidente se había pronunciado a favor de que las candidaturas del Frente de Todos se diriman en unas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. “Las tiene que resolver la gente y no en una mesa, aunque yo fui beneficiado”, dijo a un programa de radio, en referencia a la forma en que resultó candidato presidencial: lo había anunciado la vicepresidenta, Cristina Fernández, desde su cuenta de Twitter.

Durante el acto, el mandatario repasó el rol histórico de las mujeres dentro del peronismo. Además, reprochó a su antecedor, Mauricio Macri, por la deuda que actualmente la administración de Fernández intenta negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Me toca a mí ver cómo se paga, no la contraje yo, la contrajo el Gobierno que me precedió y que hoy está discutiendo si acepta o no el acuerdo que yo estoy proponiendo”, criticó el Presidente.