¿Querés viajar a Qatar?: buscan argentinos para trabajar durante el Mundial de Fútbol

Los organizadores del Mundial de Qatar 2022 buscan argentinos para que trabajen en ese país. La modalidad será bajo el programa "Work and Travel" y se garantiza un período laboral de al menos seis meses. Una agencia de viajes de intercambio abrió un reclutamiento de 50 personas, entre hombres y mujeres.

El programa es el que utilizan decenas de agencias en la Argentina para conectar el deseo de establecerse varios meses en Qatar, trabajar y a la vez obtener una retribución mensual por dicha labor. En este caso, Acexplore es quien coloca sobre la mesa 50 lugares para trabajos en las siguientes áreas: gastronomía, atención al huésped, servicios de limpieza y eventos. Allí se explica que la carga horaria es entre 9 y 10 horas diarias, de cinco a seis días por semana dependiendo de cada hotel o restaurante.

Los requisitos

El principal requisito para ingresar al programa qatarí es el idioma: los hoteles exigen un nivel alto de inglés sin excepciones. Luego, concretar una entrevista que tiene un valor de US$ 50.

Se acerca el Mundial de Qatar 2022.

“Los hoteles decidieron habilitar vacantes extra para estudiantes de Latinoamérica, dada la alta afluencia de huéspedes que esperan tener. Son lugares reconocidos, como el Hyatt o el Marriot. También algunos nuevos como el Mondrian Doha y el Crowne Plaza”, explicó Yanina Catellani, directora comercial en Acexplore.

Además, Catellani detalló que “el costo del programa es de US$ 1.900 e incluye el contrato de trabajo, alojamiento, comidas, visa y sueldo mensual”. A diferencia de otros programas similares que ofrecen trabajar durante el Mundial en Qatar, este asegura garantizar que el aplicante trabajará al menos seis meses.

“La práctica se puede empezar a partir de junio. El último mes para comenzar es septiembre. Luego de aplicar se puede decidir si la extensión es por 6, 9 ó 12 meses”, precisó Catellani.

El nivel de inglés debe ser intermedio o alto. Otro requisito fundamental es que solo pueden inscribirse quienes estén estudiando una carrera o se hayan graduado en el transcurso del último año.

Ofrecimientos

A los jóvenes les ofrecen casa, tres comidas por día, la visa para los meses requeridos y la remuneración que será acordada previamente, la cual no superará los US$ 500 por mes. El costo del itinerario no incluye los aéreos, pero sí los traslados en Qatar. Tampoco está contemplado el seguro médico y el dinero para moverse en Qatar hasta cobrar el primer salario.

“Sabemos que a los jóvenes les interesa saber qué van a recibir a cambio de sus trabajos. Les corremos el foco porque no pasa por ahí. Lo que pagan los hoteles no es mucho, pero les dan la chance de estar ahí varios meses”, afirmó.