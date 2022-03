Una nueva hipótesis suma misterio al doble crimen de Santa Lucía

“Tengo miedo porque hay amenazas encubiertas que me llegan a través del celular a mí y a Luis, mi hijo mayor. Parece ser la misma persona que me envió el emoji de alguien bailando, o en actitud de festejo, el día en que los encontraron muertos”. Esto es lo que reveló Lorena Barrera, ex esposa de Luis “Chano” De la Vega (52) y madre de Walter Facundo (25). El hombre y su hijo fueron víctimas la semana pasada de un escalofriante crimen que, de acuerdo a los investigadores, tiene connotaciones mafiosas. Incluso, según las hipótesis que se manejan, no se descarta que hayan sido ejecutados por sicarios.

Luis “Chano” fue encontrado calcinado el jueves a la tarde de la semana anterior en el interior de su camioneta abandonada en inmediaciones del río Zerda, en las afueras de Santa Lucía. Walter Facundo, en tanto, fue hallado por sus parientes y otros vecinos cerca de ahí el sábado pasado a la siesta durante un rastrillaje. Ambos tenían impactos de balas y los detalles que reveló la autopsia son escalofriantes. “Nosotros salimos en búsqueda de mi hijo porque no veíamos mucha preocupación por parte de la Policía. Con él dimos a unos 30 metros del sitio en que apareció asesinado su padre. No entendemos qué tipo de rastrillaje hicieron si Walter estaba muy cerca nomás. Ahora dicen que lo habrían arrojado ahí después del primer hallazgo. Por eso no lo vieron al principio”, apuntó Lorena, dolorida por todo lo que está pasando la familia. La mujer, que se separó de Luis “Chano” hace ocho años y con el que tuvo dos hijos, está indignada por lo que se comenzó a especular sobre este doble asesinato. “Hablan de crimen mafioso, de drogas y otras cosas. Lo único cierto es que mi hijo trabajaba en la carnicería de su padre. Andaba con muy poco dinero y preocupado porque le tenía que comprar un par de zapatillas para su hijita que iba a ser bautizada en estos días. Yo le decía que le pida a Luis. Es que además tenía que comprar otras cosas” comentó. “¿Usted cree que alguien vinculado con el narcotráfico va a andar tan pobre?. Además, a mi hijo, que vivía conmigo, nunca lo vi en cuestiones raras. A lo sumo se juntaba a beber a veces con sus amigos. Pero nada más. Trabajaba para sobrevivir”, insistió la mujer. Luis, el otro hijo de la víctima, también defiende a su padre y a su hermano y descarta que las muertes estén vinculadas con negocios mafiosos.

¿Tercero en discordia?

“Mi padre, que tenía de pareja a Claudia, vivía de la carnicería y le colaboraba Facundo. Eran queridos aquí. Al menos nosotros no tenemos ningún indicio de vinculación con mafia ni nada de lo que se dice. En la Policía se conjetura cualquier cosa. Pero muy poco o nada se hace para dejar en claro todo” dijo. El muchacho recordó que su padre un tiempo estuvo separado de su concubina, pero después de una semana se reconcilió. “Había un tercero en discordia. Y cualquier hipótesis de lo sucedido tiene que comenzar por ahí a ser investigada”, advirtió. Luis también se siente amenazado por el o los presuntos homicidas. “Me aparecen mensajes raros en el celular de alguien que intentaba saber cuál de las personas que aparecen en mi foto de perfil era yo”, contó. Todos esos datos dijo que ya los entregó a la policía. “El miedo que sentimos es tremendo. Y no tenemos custodia. Ni a mi hijita menor la puedo mandar a la escuela. Y para colmo esta casa no es segura” relató Lorena. “No nos dan importancia sobre las amenazas. Así sucede siempre. Se espera que pase lo peor para recién reaccionar”, se quejó el muchacho. Su madre recuerda además que a su hijo lo vio por última vez el miércoles a las 8. “Salió en una moto prestada hacia la carnicería. ‘Me voy a hacer chorizos’ me dijo. De ahí no lo vi nunca más”, contó.

El jueves a la madrugada, según reveló, vivió un hecho premonitorio. “Alrededor de las 3 escuché que abrieron la puerta de entrada y di por hecho que era Facu porque los pasos se dirigieron a su habitación. Me quedé tranquila porque estaba segura que se trataba de él. Sin embargo al otro día me di con que su cama estaba tendida, sin haber sido ocupada. Enseguida me corrió un escalofrío por todo el cuerpo”, recordó. Luis, en tanto, apuntó que él se enteró el jueves a la tarde del hallazgo de la camioneta quemada de su padre por las redes sociales. “No sabíamos nada de papá ni de mi hermano. Y al ver la foto presentí algo malo. Y fui enseguida a ver si era la de mi padre. Ahí lo confirmé. De Facundo no teníamos ninguna novedad hasta que los encontramos muerto”, precisó.

Claudia, la pareja del carnicero, dijo que Luis “Chano” y su hijo salieron el miércoles desde la carnicería a realizar un trabajo en Catamarca. Antes de emprender rumbo habrían discutido. Esta mujer, Lorena, Luis y Rosa Medina, esposa de Walter Facundo, declararon el jueves ante la fiscala Mónica García de Targa, a cargo de la investigación. Claudia se negó a hablar con LA GACETA. Un policía custodia su casa en la que también está la carnicería. “No, no voy a hablar con nadie” dijo. Los parientes y vecinos de las víctimas no descartan realizar otro corte en el tránsito de la ruta 307 que conduce a los valles, como el que hicieron el sábado pasado, con el fin de exigir el esclarecimiento del hecho. “Lo sucedido no tiene precedente. Se trató de un hecho de inseguridad que genera mucha intranquilidad en el pueblo. Por eso son muchos los que hemos salido y saldremos a reclamar”, concluyó Lorena.