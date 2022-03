Algunas respuestas a los interrogantes que rodean al doble crimen de Santa Lucía

Reconstruir los últimos días de las víctimas del doble crimen de Santa Lucía es el camino que recorren los investigadores para tratar de esclarecer el caso que tiene un sello de mensaje mafioso. Dirigidos por la fiscala Mónica García de Targa, analizan cada uno de los indicios que surgen de la causa para saber quiénes y por qué mataron a Luis “Chano” de la Vega (de 52 años) y a su hijo Walter (25). Estos son algunos de los interrogantes que tienen respuestas y otros que continúan siendo un misterio.

1- ¿Cuáles fueron los últimos movimientos de las víctimas?

- Los familiares dijeron que el miércoles por la tarde tuvieron una fuerte discusión. “Chano”, pasadas las 22, se subió a su vehículo adaptado para dirigirse hacia Catamarca para comprar maíz que luego revendía en su negocio de Santa Lucía. El hijo, en cambio, no durmió en su casa, pero era normal que ello ocurriera. Su hermano radicó la denuncia el jueves por la noche, horas después de que encontraran el cuerpo de su padre.

2- ¿A qué se dedicaban?

- “Chano” de la Vega era dueño de una carnicería en Santa Lucía. También vendía maíz para los habitantes de la zona, para que alimenten a sus animales. Viajaba a comprar el grano en Catamarca porque, según explicaron, lo conseguía a mejor precio que en nuestra provincia. Walter trabajaba con él.

3- ¿Se sabe cómo los capturaron?

- No. Pero todo parecería indicar que a ambos los sorprendieron en diferentes lugares. Para reducir a “Chano”, los hombres no debieron necesitar mucho esfuerzo, ya que por un accidente automovilístico, había sufrido la amputación de una de sus piernas. Walter, en cambio, podría haber sido interceptado en algún lugar y después asesinado. Por esa razón se sospecha que actuaron entre cuatro y cinco personas.

4- ¿Cómo ultimaron al padre y al hijo?

- Al joven le dispararon al menos dos veces en el pecho y, se piensa, cuando ya estaba sin vida, le efectuaron un tiro a muy corta distancia en la nuca para que quedara claro el mensaje que querían transmitir. Al padre, de acuerdo a fuentes judiciales, también lo hirieron mortalmente de un balazo en la cabeza y luego lo quemaron para borrar todas las pruebas que podrían incriminarlos. Por eso no se descarta que el joven haya sido transportado en la misma camioneta.

5- ¿Pudieron establecer el lugar donde fueron asesinados?

- Todo parecería indicar que en el mismo lugar donde fueron encontrados. En las últimas horas quedó prácticamente descartado que los asesinos hayan arrojado el cuerpo de Walter después de que la Policía y los peritos se retiraran de la escena del crimen. La cantidad de sangre indicaría que el joven fue ultimado en el sitio donde encontraron su cuerpo el sábado al mediodía.

6- ¿Cómo es ese sitio?

- Es un descampado que está alejado a unos 300 metros de la ruta 307 que conduce a los valles. Ese espacio funciona como el basural del pueblo. Se accede circulando por un camino que luego se divide. Uno termina en el lugar donde se arrojan los desperdicios y el otro, cerca del río Zerda. En ese lugar fue encontrada la camioneta con una de las víctimas y, a unos 40 metros, el cuerpo de Walter. Se trata de un lugar en el que no hay casas cercanas y tampoco hay cámaras de seguridad que registren los movimientos.

7- ¿Por qué se cree que actuaron sicarios?

- Por dos razones. La primera, por la manera en que los mataron. La segunda porque hasta aquí no dejaron ninguna huella que permitiera su identificación.

8- ¿Creen que el doble crimen fue planeado?

- Absolutamente. Los autores demostraron saber los movimientos de la víctima y del lugar donde, al menos, podían arrojar los cadáveres.

9- ¿Entonces podrían ser sicarios tucumanos?

- No necesariamente. La persona que podría haberlos contratado habría mandado a realizar tareas de inteligencia para facilitarles la tarea. Y luego de cumplir con el trabajo, abandonaron la provincia.

10- ¿Cómo fue el caso del doble crimen de La Cocha que tanto miran los investigadores?

- En marzo de 2021, Víctor Hugo Brito (58) fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda con signos de haber sido torturado y luego ejecutado de un disparo en la nuca. Su hijo, Gonzalo (18) fue declarado desaparecido hasta que su cuerpo fue hallado en el interior de un VW Gol totalmente carbonizado. Luego se confirmó que el más joven había sido ultimado de un tiro en la nuca y luego fue quemado para borrar todas las evidencias. Habrían actuado entre cuatro y cinco personas

11- ¿Qué similitudes hay entre ambos homicidios?

- Ambos crímenes se cometieron en lugares alejados; las víctimas fueron ultimadas de disparos en la nuca y se utilizó fuego para borrar todas las evidencias. Fuentes judiciales confirmaron que cuentan con vainas que serán comparadas para confirmar o descartar de que se trate de las mismas personas.

12- ¿Fue esclarecido el caso de La Cocha?

- No.

13- ¿Se supo cuál fue el móvil?

- No. Pero la investigación que realizó el fiscal Miguel Varela indicaría que se trataron de crímenes narco. Los Brito habrían sido asesinados por haberse apoderado de un envío de drogas o porque intentaron ocupar un territorio que no les correspondía. Por la pesquisa de este caso, surgieron indicios con los que se terminó desarticulando una importante red de narcomenudeo que operaba en al menos tres ciudades del sur de la provincia.

14- ¿Los De la Vega tenían antecedentes?

- Sí, pero por delitos contra la propiedad. “Chano”, según confirmaron fuentes judiciales y policiales, durante buen tiempo habría integrado una banda de piratas del asfalto. Ambos fueron detenidos en junio pasado por circular (en la misma camioneta que apareció incendiada) con armas de fuego, junto a otra persona. El tercero reconoció ser el dueño del arma, por lo que los De la Vega terminaron siendo desvinculados de la causa.

15- ¿Se sabe si los De la Vega tenían vínculos con los Brito?

- No. Por el momento no surgió ningún indicio que confirme esa posibilidad.

16- ¿Las víctimas del doble crimen de Santa Lucía tenían antecedentes o eran investigadas por drogas?

- No. Hasta aquí no hay ninguna información que los vincule con este ilícito. Sin embargo, los investigadores no descartan que podrían haber intentado ingresar ahora al oscuro mundo narco y, como a los Brito, los habrían matado por esa razón.