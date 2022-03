La primera dama no saldrá de Ucrania

Cuando Volodimir Zelensky recibió supuestamente una oferta para salir del país en los primeros días de la invasión rusa, su respuesta fue contundente: “necesito municiones, no transporte”, dijo en un video el presidente de Ucrania. Su esposa, Olena Zelenska, y sus dos hijos, Sasha y Cyril, decidieron también permanecer en el país. Y ahora que el presidente ha expresado que su familia, después de él, se ha convertido en el siguiente objetivo de Rusia, la mirada se ha vuelto hacia la primera dama, cuyo paradero se mantiene en secreto por obvias razones de seguridad. Desde su refugio, Zelenska ha aprovechado su influencia en las redes sociales para avanzar la causa de su país. “Hoy no tendré pánico ni lágrimas. Estaré tranquila y confiada. Mis hijos me están mirando. Estaré junto a ellos. Y al lado de mi marido. Y con ustedes”, escribió. ¿Pero qué más se sabe de esta mujer de 44 años, considerada una influencer en su país, con más de dos millones de seguidores en Instagram? Zelenska creció en Kryvyi Rih, igual que su marido. Ambos se conocen desde la época de la universidad. Ella estudió arquitectura y él abogacía. Sin embargo, más tarde los dos cambiaron de rumbo y se dedicaron a la comedia. Ella se dedicó en particular a escribir guiones. Se casaron en 2003, tras ocho años de noviazgo, y un año después, tuvieron a su primera hija. Su hijo nació en 2013. (BBC)