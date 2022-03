Prat-Gay: “no podemos decidir candidato con una consultora”

El economista Alfonso Prat-Gay, quien en las internas de 2021 brindó todo su apoyo a la lista que encabezaron Mariano Campero y Roberto Sánchez, hizo un repaso de la performance de Juntos por el Cambio (JxC) antes de referirse a posibles candidaturas para 2023. Opinó que la sociedad viene apoyando a la coalición desde 2015, y destacó que en las legislativas del año pasado en Tucumán estuvieron a 20.000 votos de superar al oficialismo. Remarcó que lo más importante es que la coalición permanezca unida, y que con los resultados de las primarias de 2021 quedó establecido que la gente quiere una renovación. “El candidato con el que vamos a trabajar nosotros para la gobernación es Roberto Sánchez”, expresó.

LA GACETA le consultó a Prat-Gay respecto a las reticencias que surgen desde el PJS de Germán Alfaro cuando se menciona a Sánchez como posible candidato y le pidió que mencione por qué lo ve mejor posicionado si ambos tienen experiencia en gestión y contacto con la gente. “Roberto, además, tiene transparencia probada en esa gestión. Tiene un municipio ordenado, sin ayuda de ningún lugar. Y tiene pertenencia a uno de los partidos que ha estado siempre en JxC (UCR). Me parece que esa coherencia también es importante. Ahora, cuando nosotros decidimos ampliar, ampliamos. Que vengan a competir los que quieran, con reglas claras y preestablecidas”, desarrolló. Y continuó: “estuvimos a 3.000 votos de ganarle a Alfaro en las PASO. En ese momento Mariano todavía era ‘Marianito’; ya no es más ‘Marianito’. Prácticamente sin recursos y sin visibilidad estuvieron muy cerca de ganarle a los recursos de Alfaro. No veo por qué no lo pudiéramos hacer en la próxima elección. Creo que Alfaro está en todo su derecho de tener sus ambiciones, como puede haber otros candidatos también”.

Consultado respecto a cómo planea resolver JxC sus candidatos para 2023, dado que a nivel provincial no hay PASO, Prat-Gay dijo que debería discutirse y resolverse en los próximos meses. Recordó lo ocurrido en 2019, cuando la ex senadora Silvia Elías de Pérez fue la candidata. “Se estableció un sistema de encuesta que decía que ella era la mejor candidata, pero me parece que no podemos dejar una decisión tan importante en manos de una consultora. Yo personalmente prefiero siempre que las candidaturas las elija la gente. Se tendría que encontrar un sistema para dirimir esas candidaturas: internas abiertas o cerradas. Eso lo va a tener que resolver la mesa de JxC”, dijo.

Por último, el también ex diputado resaltó que la UCR está regulando su situación partidaria para salir de la intervención. “A mí me gustaría que el presidente de la UCR sea Roberto. Con la UCR ordenada podemos transmitir este deseo de que haya una interna abierta con mucha más contundencia que con un partido intervenido”, manifestó.