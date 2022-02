Un legislador radical propone a Sánchez para presidir la UCR y para candidato a gobernador

La interna en la Unión Cívica Radical (UCR) de Tucumán promete varios capítulos hasta las elecciones, previstas para fines de abril. Ahora, quien sumó su voz a la disputa por la conducción de los "correligionarios" fue un legislador provincial.

José Ricardo Ascárate (UCR-JxC) propuso como presidente del centenario partido al actual diputado nacional, Roberto Sánchez. Y no sólo eso: el dirigente cercano al ex senador nacional José Cano consideró que el ex intendente de Concepción, además, debe liderar las boletas de Juntos por el Cambio en 2023.

“El candidato a gobernador que debe surgir de la UCR, debe presidir el partido. Mi candidato a gobernador es Roberto Sánchez”, indicó Ascárate, en diálogo con “El Anotador” (Radio Contacto) este sábado.

ASCÁRATE. Legislador radical.

El legislador radical sabe que, más allá de sus anhelos, lo más probable es que la fórmula de la coalición opositora se defina a través de las urnas.

En ese sentido, Ascárate anticipó que Sánchez debería competir contra Germán Alfaro (PJS) y contra Sebastián Murga (CREO) la composición de las boletas de Juntos por el Cambio.

“Vamos a una elección interna y diremos quién es el candidato”, remarcó el ingeniero.