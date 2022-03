¿Qué dijo la mamá de uno de los acusados del abuso sexual en Palermo?

Jorgelina es mamá de Tomás Domínguez, uno de los acusados de haber violado en banda a una joven de 20 años en el barrio porteño de Palermo Soho. Dolida por lo sucedido, la mujer contó que se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales y que se siente "muerta en vida".

"Nos enteramos de todo por las redes. Yo pensaba que lo habían agarrado porque tenía porro en la mochila. Pero jamás me hubiera imaginado que era por un abuso", contó Jorgelina a Clarín. También agregó que habló con su hijo la noche antes y que él le avisó que estaba en un after. "Me comentó que se iban para Plaza Serrano y después no me contestó más".

"Siento que estoy muerta en vida. Es aberrante esta situación y si realmente hizo algo lo repudiamos. Me duele porque es mi hijo. Nosotros no le enseñamos a hacer eso", recalcó la mujer.

El hecho ocurrió el lunes pasado en Palermo Soho a plena luz del día. Las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona muestra la secuencia previa al ataque sexual complica a los seis acusados. En ellas se puede ver que los sospechosos se aprovechan del estado de inconsciencia de la víctima para llevarla de aquí para allá. La mantenían sujetada y entre abrazos y tironeos no dejaban que se vaya. Finalmente, la llevaron al vehículo donde abusaron de ella en banda.