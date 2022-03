Guerra Rusia-Ucrania: un empresario ofrece un millón de dólares de recompensa por Putin

La invasión de Rusia a Ucrania ha despertado el rechazo de millones de personas. Alex Konanykhin, un empresario ruso residente en Estados Unidos, ofreció una recompensa de un millón de dólares a cualquier policía que arreste a Vladimir Putin como un criminal de guerra.

"Prometo pagar un millón de dólares a cualquier oficial de policía que, cumpliendo con su deber constitucional, arreste a Vladimir Putin como un criminal de guerra según el derecho ruso e internacional", escribió en su cuenta de Facebook.

La publicación fue acompañada por una foto al estilo del Lejano Oeste y las palabras "se busca vivo o muerto". Sin embargo, no duró mucho tiempo porque fue eliminada por la red social.

Konanykhinu, n ex banquero y antiguo miembro del círculo político del ex presidente Boris Yeltsin, no se dio por vencido y volvió a compartirla días después.

"Como ciudadano de etnia rusa -escribió en su publicación- veo como mi deber moral facilitar la desnazificación de Rusia. Continuaré ayudando a Ucrania en sus heroicos esfuerzos para resistir el asalto de la horda de Putin", señala.

"Putin no es el presidente ruso, ya que llegó al poder como resultado de una operación especial de volar edificios de apartamentos en Rusia, luego violó la Constitución al eliminar las elecciones libres y asesinar a sus oponentes", añadió.