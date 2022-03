Alfaro: “quiero llevar a la capital al nuevo milenio”

“Antes que nada quiero decirles que hoy todos somos Ucrania”, expresó el intendente Germán Alfaro al comenzar el discurso con el que abrió las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la capital. El mandatario municipal instó al diálogo, no sólo para la resolución del conflicto en Europa, sino también -en otros pasajes del discurso- para que con la Provincia y el jefe de Gabinete Nacional puedan planificar y concretar algunos proyectos en beneficio de los tucumanos.

Hizo hincapié en el deseo de “adecuar la ciudad al nuevo milenio” y resaltó que “poner nuevamente a San Miguel de Tucumán en el centro de atracción del Norte requerirá inversión”. Un tenue aplauso del salón acompañó esas palabras.

Cooperación

“Cuando ya empezamos a ver la luz al final de esta pandemia, aún nos encontramos en la tarea de reconstruir la economía de nuestra ciudad... Pero sigue siendo muy difícil por las limitaciones en los aforos, en los cierres de negocios y también, claro, en la constante variante de cepas”, señaló Alfaro. Sin decir “pase sanitario”, aprovechó para cuestionar las restricciones impuestas por la Provincia.

En el argumento, que no rondó tanto sobre la crítica a los rivales políticos, Alfaro no dejó pasar el obstáculo que significa la demora en la remodelación del museo Timoteo Navarro para concretar la semipeatonalización de 9 de Julio primera cuadra, uno de los proyectos prioritarios para el municipio capitalino; y sobre eso, llamó la atención del gobernador Osvaldo Jaldo. “Necesitamos el apoyo de la Provincia y del Concejo Deliberante”, puntualizó.

Otro sector a donde apuntó como lugar a restaurar fue a la ex terminal de El Bajo, donde hoy los puesteros trabajan bajo un techo deteriorado por los años y recientemente afectado por un incendio. “La ex terminal es un lugar donde también deberíamos hacer refacciones. En ese caso el predio es de la Municipalidad, pero el edificio corresponde a la Provincia. Si trabajamos juntos podemos revalorizar esa zona”, sintetizó.

Subsidios

El transporte público fue otro ítem que no podía escapar a la hoja de ruta trazada para el 2022. Los cortes en el servicio de ómnibus fueron -quizás- el mayor problema que afrontó el municipio durante el año pasado. Sobre un proyecto que se tramita, Alfaro indicó que esperan con los brazos abiertos la incorporación al sistema Sube, que se aplica en Capital Federal y en algunas provincias, pero aclaró que hasta fin de año -al menos- se seguirá utilizando el sistema de la Tarjeta Ciudadana.

Sobre los subsidios en el servicio, enfatizó que Juan Manzur tiene una oportunidad única de acomodar el desequilibrado precio del boleto entre algunas provincias y otras. “Teniendo a un tucumano como jefe de Gabinete, es el momento de lograr una política nacional de transporte. No podemos seguir tolerando que en Buenos Aires el boleto valga $ 14 y aquí cueste $ 45; actualmente le estamos subsidiando el transporte a los porteños”, fundamentó.

Incluso instó a que se discuta también sobre la diferencia de precios del gasoil en distintos puntos del país.

Velar por el comerciante

Al menos en su discurso, Alfaro se puso en los zapatos de los peatones y de los comerciantes. Ellos serían los grandes beneficiados del proyecto (prioritario) del paseo de compras a cielo abierto que ya se viene desarrollando y que continuará con la ampliación de veredas en otras calles del microcentro. En ese sentido, condenó también a la “competencia desleal” de los showrooms que no tributan. Expresó que la pandemia fue dura para el comerciante y que la Intendencia los ayudó con dinero y con permisos sobre el espacio público.

“Somos la ciudad del NOA que más rápido se recupera económicamente”, aseveró, y dijo: “superamos el año sin tomar un solo crédito”. Habló de crear nuevos polos gastronómicos, como el del Parque Provincial; de renovar el desolado acceso a la ciudad por San Cayetano y también sobre el estacionamiento medido, que empezará a aplicarse este mes dentro de las cuatro avenidas.

“No ponemos piedras en el camino”.- “Creo que fue un discurso constructivo porque se refiere a lo que se va a hacer. Creo que fue un mensaje claro y conciliador”, señaló luego de la apertura de sesiones ordinarias el presidente del Consejo Deliberante (CD) de la capital Fernando Juri (Frente de Todos). “Más allá del folclore político el CD ha venido acompañando a la Intendencia, no poniéndole piedras en el camino. No olvidemos que aquí hemos sancionado una serie de ordenanzas en favor de la Intendencia, además del presupuesto, que es donde se plantea la necesidades de la gestión. Ese es nuestro criterio, y es como seguiremos trabajando estos dos años que nos quedan”, agregó Juri. Sobre los proyectos para mejorar el transporte público (uno fue impulsado por él) expresó: “uno trabaja para que se solucione la problemática. Mi aporte es sólo uno más, puede servir o no. Podrán haber otras propuestas mejores, y bienvenidas sean. El tema es que solucionemos de la mejor manera el tema transporte público”, concluyó.

“Se olvidó de la asistencia pública, del palacio de los deportes y del mercado del norte”.- “Creo que el intendente se olvidó de agradecer al cuerpo de concejales que le dieron el acompañamiento durante tres años en cada una de las cosas que mandó a tratar para ‘cambiar’, como él dice, la vida de los tucumanos”, recriminó el concejal Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana). “A pesar de todas las críticas, todo el tiempo tuvo el apoyo del CD para llegar a esas metas”, agregó. Además dijo que con 4 concejales, “Fuerza Republicana va a seguir pidiendo transparencia en cada acto de gobierno, porque es nuestra función controlar cada acto del intendente”. Por último subrayó: “Creo que (Alfaro) se olvidó de algunas cosas, como decir qué va a hacer con la Asistencia Pública, con el Palacio de los Deportes y cuándo va a ser la recuperación del Mercado del Norte”.

“De los $ 15.000 millones que deja de percibir CABA, hay que ver cuánto llega a la provincia”.- “Somos una ciudad de servicio y que necesita seguir creciendo en materia económica. De esa forma generaremos puestos de trabajo para salir de la situación que vivimos como ciudad. Tenemos un Estado que está acompañando a los sectores productivos y eso es consecuencia de varias medidas que ha tomado la Municipalidad con las semipeatonales y las ayudas al comercio”, dijo el concejal Agustín Romano Norri, de Juntos por el Cambio (JxC). “Creo que los vecinos están conformes. Son así los resultados de las últimas elecciones, creo que acompañan la visión que tenemos en JxC”, señaló. Y sobre el transporte añadió: “de los casi $15.000 millones que va a dejar de percibir CABA, habrá que ver qué llega a nuestra provincia y en base a eso a las 14 lineas de la capital. La idea es rejerarquizar el transporte público en nuestra ciudad”.

Repercusiones

Postergan la obra del Mercado del Norte: “Será inaugurado por el próximo intendente”

El cierre del Mercado del Norte y el inicio del proyecto por refaccionarlo serán dos apartados por los cuales se recordará a la gestión del intendente Germán Alfaro. El mandatario capitalino recordó que el año pasado debieron cerrar el edificio por los riesgos de derrumbe. Alfaro reiteró que la decisión se tomó porque había vidas en riesgo. Expresó que se bonificó a los puesteros damnificados por la clausura con un canon y otros ítems. “Buscaremos conservar la fachada original. Tenemos que poner este edificio de pie, pero es una obra que trascenderá a mi intendencia. Será inaugurada por el próximo intendente”, dijo.