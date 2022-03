Ford cerrará sus plantas en Rusia

Ford Motor Co. anunció que suspenderá sus operaciones en Rusia. La empresa adhiere a las medidas tomadas por otras empresas como repudio a la invasión a Ucrania por parte del país.

El fabricante de automóviles les dijo a sus socios que detendría el trabajo de inmediato, según un comunicado enviado este martes. Ford ya había estado cerrando sus operaciones rusas, que hoy consisten en la fabricación de camionetas comerciales y ventas a través de una participación minoritaria en la joint venture Sollers Ford, dijo la compañía.

“En Ford estamos profundamente preocupados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la seguridad del pueblo ucraniano”, dijo el director ejecutivo, Jim Farley en Twitter. La compañía, que no tiene operaciones significativas en Ucrania, planea hacer una donación al Global Giving Ukraine Relief Fund.

Además de Ford, tomaron una medida similar Shell, General Motors Co. y Harley-Davidson Inc. Apple Inc., etc.