Dalma Maradona furiosa con Viviana Canosa: “Qué desagradable sos”

Viviana Canosa volvió a quedar en el medio de otro polémico enfrentamiento. Recientemente, la conductora de televisión había tenido un cruce con el cantante L-Gante tras haber criticado a sus fans, que terminó en insultos y descargos públicos. Esta vez, sorprendió con una nueva disputa.

Canosa apuntó contra Dalma Maradona luego de que la hija del astro del fútbol la criticara por haber apoyado a Sergio “Kun” Aguero. Recientemente, la ex pareja de Gianinna Maradona había decidido expresar su malestar por el impuesto a la riqueza durante uno de sus famosos streams.

"No había escuchado el descargo de @vivicanosaok defendiendo al Kun! Qué desagradable sos mujer!”, lanzó Dalma.

Y continuó: “Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste de mi papá se las hubieras dicho a él en la cara! Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos".

Las palabras de Dalma se difundieron rápidamente y no pasaron desapercibidas para Canosa, quien aprovechó durante la emisión de su programa para referirse a la situación. "Ella se enojó porque defendí a El Kun, que es el padre de su sobrino. Dije que tenía razón”, inició.

“Yo no sé para qué carajo pagamos los impuestos si no vemos nada hecho con el dinero de esos impuestos, salvo que se lo llevan los políticos corruptos. Y entre tu papá y El Kun, me quedo con El Kun", sostuvo.

Finalmente, la conductora lejos de dejar de lado el episodio, se molestó y agregó: “La diferencia entre vos y yo es que vos tenés un montón de tiempo al pedo, yo tengo que laburar. Yo vivo de mi trabajo, no vivo de ninguna herencia".