Turismo Nacional: casi nada para rescatar en Bahía Blanca

El comienzo de la temporada del Turismo Nacional (TN) en Bahía Blanca no fue bueno para los tucumanos. En la final de la Clase 2 estuvieron dos de los tres: Maximiliano Bestani (foto) y Bruno Miglio. La incursión de Facundo Rotondo terminó mucho antes, ya que al final de la jornada del sábado, fue excluido de la competencia por una maniobra peligrosa en la tercera serie. Bestani y Miglio, terminaron 20º y 21º, respectivamente. “Terminé con una llanta rota. No pude andar mucho en el auto, pero en la final lo sentí muy bien”, explicó “Maxi”. Bestani compitió por primera vez en un Toyota Etios con el que no pudo correr la prueba clasificatoria ni la serie por problemas en la bomba de nafta. Pese a salir desde el fondo en la final, el piloto pudo remontar 19 posiciones y sumar al menos un punto.

Miglio, por su parte, debutó en la categoría con la discreción que ameritaba su condición. “Desde la primera vuelta, la cuarta marcha saltaba”, explicó el debutante, que manejará durante 2022 un Toyota Etios. La carrera la ganó el santafesino Miguel Ciaurro con un VW Gol Trend.

En la Clase 3, triunfó el rionegrino José Manuel Urcera, manejando un Peugeot 408. La próxima fecha se correrá en Paraná, Entre Ríos.