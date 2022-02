Atlético: se empiezan a ver los frutos

“Si quieren un club de Primera, tienen que tener 10.000 socios”, repitió una y otra vez hace 15 años Jorge Solari, el entrenador que siempre será recordado por haber sacado “del infierno” al “Decano” y por convertirse en la piedra basal del presente que hoy tiene Atlético. Hoy está consolidado en Primera, con siete temporadas consecutivas en la máxima categoría y con un crecimiento deportivo e institucional que ni el más optimista de los hinchas se hubiera imaginado.

Si Solari estuviera hoy en Atlético, el mensaje sería el mismo; apuntando a una cantidad mínima de socios para animarse a soñar en grande. En eso hizo mucho hincapié el ex técnico, pero también tenía otros pedidos. “Tenemos que tener nuestros propios jugadores, arreglar la cancha, el campo deportivo, darle la importancia que se merecen las divisiones inferiores, prestar atención al baby fútbol”, repetiría una y otra vez. “Si no tenés todo esto, la caída va a ser tan catastrófica que no vas a querer ir a la cancha nunca más”, dijo en su momento. Y aparentemente, algo quedó de aquellos pedidos.

Atlético comenzó su séptima temporada en Primera, mejoró institucionalmente de manera valorable, el complejo tiene tres canchas de primer nivel donde se juegan los partidos de Inferiores de AFA, Reserva y donde se entrena la Primera. El estadio cambió por completo en relación a aquellos años, se adquirió un predio en San Andrés, donde se desarrollará el fútbol, pero -siempre, hay peros- Atlético tenía una cuenta pendiente: sacar jugadores de las inferiores.

La frutilla

Si bien hace varios años, el plantel suele estar nutrido por chicos que la vienen peleando desde abajo, “una venta sería la ‘frutillita’ del postre”, señalaban los dirigentes, ilusionados por la manera en la que se viene trabajando desde el 2014.

Ese ítem, desde el jueves, puede ser marcado como un nuevo objetivo cumplido. Atlético vendió a un jugador en el que invirtió mucho. Así Tomás Cuello se muestra como un faro que marcará el camino por el que debe seguir; desde la parte dirigencial y también de los sueños de cientos de jóvenes que se forjan en las inferiores del club. El jueves 24 de febrero de 2022 no será un día más para el mundo “Decano”. Ese día quedará marcado como el final de una novela que parecía interminable. Y que dejó a todos contentos, Athletico Paranaense pagó 2,5 millones por el 50% del pase de Cuello (firmó contrato con el club de Brasil por 4 años). El otro 50% del pase le pertenece aún a Atlético. Hasta ahí, parece un buen negocio, porque recordemos que si Bragantino ejecutaba la opción de compra en diciembre, se quedaba con la totalidad del pase del nacido en Villa Carmela a cambio de 2,5 millones de dólares. Ahora lo más interesante de la gestión: Paranaense no tiene una opción de compra, como la tuvo Red Bull en su momento, pero se firmó una cláusula que marca lo siguiente: En el futuro (cercano o lejano) la ficha total del jugador no puede costar menos de 8 millones de dólares. De esta manera, Atlético se asegura un ingreso futuro no menor a cuatro millones de dólares por su 50%. Además, a medida que pase el tiempo, si no hay transferencia, Paranaense deberá pagar una especie de alquiler que irá subiendo conforme pasen los meses. Si el propio Paranaense quiere comprar el 50 % restante, la negociación será similar a cualquier otra oferta, comenzará de cero, teniendo en cuenta el piso de los ocho millones de dólares por el 100 % del pase.

Una venta millonaria de un jugador made in Atlético, que desde los 11 años estuvo ligado al “Decano” y que en un futuro le podría entregar nuevos ingresos.

A pesar que en los últimos años hubo varias ventas que significaron ingresos considerables, la más importante es la de Cuello, que tiene pasado en la Selección Argentina Sub 17, y del cual en un momento se decía que lo quería Juventus y que en el “Decano” jugó apenas 19 partidos. Tal vez esto último explique las palabras de su despedida. “Será un hasta pronto, quedaron sueños pendientes, estoy seguro que volveré para cumplirlos”, dijo el jugador en sus redes sociales. Lo cierto es que con un puñado de partidos en Atlético, “Tomi” ya se metió en la historia grande del fútbol del norte argentino, aunque promete volver por más.

Con el “Patrón” como nuevo objetivo

Con el alta médica de Nicolás Thaller y Guillermo Acosta, el entrenador Juan Manuel Azconzábal, cuenta con todo el plantel a disposición,de cara al duelo ante Patronato del martes a las 21.30.