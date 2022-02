El emotiva carta de despedida de Tomás Cuello: "nos quedaron sueños pendientes"

El delantero tucumano Tomás Cuello escribió una emotiva carta para despedirse de Atlético Tucumán, luego de ser vendido al Atlético Paranaense, uno de los protagonistas principales del fútbol de Brasil.

"Hoy, después de un poco mas de 10 años, me toca de despedirme de mi segunda casa, donde crecí y me formé como jugador, y sobre todo como persona", comenzó diciendo "Tomy" en Instagram y siguió: "llegué a los 11 años de la mano de mis viejos, con los sueños de un niño... aquellos sueños que luego se convertirían en realidad. Aquellos sueños míos, y de toda una familia 'decana'".

"Hoy con 21 años me toca decir adiós. No saben lo difícil que es para mí. No es como lo soñaba, ni como quería algún día despedirme de ustedes, pero sí me voy con la tranquilidad de que en algún momento nos volveremos à encontrar", expresó el joven de 21 años.

Cuello manifestó su gratitud a todos los que lo acompañaron en el proceso de su crecimiento: "me queda decir gracias a toda la gente que forma parte de Atlético Tucumán: directivos, funcionarios, auxiliares, formadores, cuerpo técnicos y compañeros que tuve a lo largo de estos años, de los cuales me llevo los mejores consejos, enseñanzas y recuerdos que me dejaron. Sepan que los llevaré siempre en mi corazón".

"A toda la gente 'decana', gracias por el apoyo y el cariño de siempre. Sepan que en cualquier lugar del mundo seré un 'decano' más. Será siempre un hasta pronto, nos quedaron sueños pendientes, dentro mío, estoy muy seguro que volveré para cumplirlos", sentenció.