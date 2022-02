Cartas de lectores III: el éxodo

Sin pretender que el lector Fernando Saade cambie de opinión con respecto a su apasionada carta (“El éxodo”, 22/02) defendiendo al gobierno actual y criticando al anterior, quisiera referirme a la herencia de “Macri gato” y que yo añoro con nostalgia. El gobierno anterior dejó una reserva en el Banco Central de 11.371 millones de dólares (al llegar no había reservas) el déficit del Estado era del 0.4% del PBI, el dólar a 78 pesos, el salario mínimo valía 250 dólares y la jubilación mínima 194 dólares. En ese tiempo las tarifas públicas cubrían el 65% del costo de la energía (disminuyeron los cortes de luz) y el índice de pobreza era del 35,5%. La inflación acumulada de los últimos 3 años de “Macri gato” fue de 112,73%: no hay datos del año 2016 porque el Indec estaba destruido. Las cifras que ofrezco son oficiales, con nosotros no valen los relatos, no estamos orgullosos de lo logrado y se la ofrezco al lector aludido para que las pueda comparar con datos equivalentes del actual gobierno que tanto ama (pobreza, inflación, dólar, tarifas, salarios, jubilaciones, reservas, etc.) Que el lector mencionado saque sus propias conclusiones, espero que lo haga con la misma honestidad intelectual con que aporté los datos.

Luis Ovidio Pérez Cleip

[email protected]