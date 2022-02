Famaillá: detienen a tres policías acusados de un asalto

“Iremos hasta el fondo de la cuestión para atrapar a todos sus integrantes, pero a todos”, insistió el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, al referirse a la investigación que se realiza para desarticular una banda de policías acusada de cometer un asalto. Las palabras del funcionario dan a entender que esa organización estaría integrada por más personas y que podrían haber cometido otros robos de idénticas características. Al cierre de esta edición, ya se había concretado la detención de tres sospechosos.

El domingo, pasado el mediodía, el sargento Gustavo Guillermo Fernández, con prestación de servicios en el cuerpo de Infantería de la Unidad Regional Capital, se presentó en la casa de Jorge Alejandro Nasif (37 años) para avisarle que había alguien que lo quería asaltar. No terminó de dar el mensaje cuando cuatro hombres armados y con uniformes de la fuerza se presentaron en la vivienda que está ubicada en el barrio Ferralioli de la ciudad de Famaillá. Intentaron reducir al dueño de casa, que se escapó por los techos; luego ingresaron al interior del domicilio y por último revisaron uno de los tres automóviles que estaban estacionados en el garaje. Según denunció la víctima, los asaltantes se llevaron $20.000.

A TODA VELOCIDAD. Fernández huye a todo velocidad en su moto.

El asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la casa. En esas imágenes se ve absolutamente todo y en calidad HD. El momento de la charla de la víctima con Fernández; cómo ingresaron al domicilio; el momento en el que el informante sale de la vivienda; la manera en que los efectivos apuntan con sus armas reglamentarias y el instante en el que uno de los asaltantes levanta uno de los proyectiles del lugar, dejando en claro que no es un especialista en el uso de armas de fuego. ¿Por qué actuaron en plena luz del día y cometieron el error infantil de no percatarse de que había cámaras? “Pensaron que nadie los denunciaría por el delito que estaban cometiendo. No hay ninguna experiencia, sino pensaron que actuarían amparados por la impunidad”, respondió una alta fuente judicial.

LA VÍCTIMA. Jorge Nasif en una de las fotos que subió a las redes.

Las dudas

La víctima, cuando se presentó en la comisaría de Famaillá, dijo que Fernández, un conocido suyo, lo había entregado para que lo asaltaran. El policía habría declarado que sólo se había presentado en su domicilio para informarle que estaba a punto de ser una víctima de un robo. ¿Por qué no hizo la denuncia formal en la dependencia policial en vez de actuar de manera independiente? ¿Por qué no actuó él mismo, ya que por su estado policial tiene la obligación actuar ante un caso de estas características por más que esté de franco o de licencia? Fueron algunas de las preguntas que no pudo contestar cuando fue llevado a declarar ante la fiscala Mónica García de Targa y por lo que quedó detenido. Sin embargo, los investigadores sospechan que sería el informante del asaltado y que podría haberlo acusado de “entregador” para no quedar “pegado” en una supuesta connivencia policial.

Nasif es un hombre conocido en esa Famaillá. Declaró que sus ingresos provienen de la compra y venta de autos. La Policía informó que podría tener antecedentes en una causa por drogas, pero en la Justicia Federal indicaron que no existe ningún expediente en su contra.

“Muchos comentarios”

“Famaillá es una ciudad chica y todos nos conocemos. La verdad es que no sé a qué se dedica este muchacho, hay muchos comentarios, pero usted sabe que la gente es muy envidiosa y habla cualquier cosa. Pero nadie puede negar que de la noche a la mañana este muchacho empezó a tener una vida de lujos”, indicó Esteban Herrera.

Lucía de Rodríguez agregó: “la verdad es que no me sorprende nada. Famaillá es la ciudad de los milagros. De un día para otro, hay gente que no tenía ni una y ahora andan en cuatro por cuatro”.

“Este muchacho levantó muchos comentarios en la ciudad. Todos hablan del lujo de la casa en la que vivían. Todos quedamos helados al ver las fotos que se divulgaron en las redes sociales. Es increíble. Me imagino que lo investigarán”, agregó la mujer.

René Pérez dijo que nada de lo que ocurre en la provincia en general y en esa ciudad, en particular, lo sorprende. “Acá nos tenemos que estar cuidando todo el tiempo porque puede pasar cualquier cosa. Lo que más me duele es que esta es la gente que nos debería proteger. Espero que los buenos policías los metan en ‘cana’ a todos los delincuentes que llevan puesto el uniforme”, explicó el hombre de cabeza blanca.

La investigación

Personal de la Brigada de Investigaciones Oeste, al mando del comisario Jorge Dib, intervino el mismo domingo. Ese día identificó a los cinco protagonistas del hecho. Además de Fernández, que es oriundo de Famaillá, a los otros cuatro efectivos de la fuerza que se domicilian en otros sectores de la provincia. Pidieron órdenes de allanamientos que se otorgaron ayer después del mediodía. En las medidas se concretaron las detenciones de Bruno Carmelo Ciolfo, que también se desempeña en el cuerpo de Infantería de la URC y de Martín Darío Romano, que cumple funciones de la seccional 13°. Al cierre de esta edición se desarrollaban más medidas.

“Estamos trabajando intensamente para sumar pruebas en contra de estos efectivos. Estamos avanzando porque queremos dar con todos los responsables de este grupo”, indicó Agüero Gamboa en una entrevista con LA GACETA. “Vamos a aportar todas las pruebas contra estos policías que deben ser investigados y, si se encuentra alguna irregularidad, serán castigados con todo el peso de la ley. No vamos a tolerar este tipo de situación”, añadió el funcionario.

Los pesquisas creen que el grupo podría haberse dedicado a cometer asaltos a personas que sabían que no los denunciarían. En la calle, desde hace bastante tiempo que se viene rumoreando que un grupo de uniformados venía atacando a personas vinculadas al tráfico y a la comercialización de drogas. Pese a que las víctimas no realizaron las denuncias, no descartan que sean del mismo grupo.

Los policías investigados no pertenecen a la jurisdicción donde se cometió el hecho ni forman parte del grupo de la fuerza que se dedica a investigar delitos vinculados a la droga. Entonces, sospechan que la banda podría haber recibido información clasificada de uno o varios integrantes de la Policía.

Los detalles del caso

Guillermo Fernández es oriundo de Famaillá, ciudad donde se produjo. La víctima señaló que él lo entregó a la banda a los asaltantes.

Fernández dijo que él fue a informar a la víctima que lo estaban por asaltar. No explicó por qué no avisó a la fuerza o por qué no lo defendió. Está aprehendido.

Por la tarde la Justicia ordenó la detención de Bruno Carmelo Ciolfo y de Martín Darío Romano, medidas que se concretaron ayer a la tarde.

Ciolfo y Fernández eran compañeros en Infantería de la Unidad Regional Capital. Romano trabajaba en la seccional 13°.

En principio, los cuatro sospechosos que aparecen con uniforme estaban de franco el domingo. Al cierre de esta edición se buscaba a dos efectivos más.

Osvaldo Jaldo: “el narcomenudeo corre como agua”

“Sabemos que a la droga hay que combatirla, en volúmenes grandes, pero también en los volúmenes pequeños. Sabemos que en muchos de nuestros barrios el narcomenudeo corre como agua; sabemos que muchos lugares del interior, la droga llegó donde nunca había llegado. Por eso no podemos mirar para otro lado”, afirmó el gobernador interino Osvaldo Jaldo. “Venimos trabajando, nos venimos preparando, sabemos que es un desafío importante, que hoy no depende de nosotros, sino del Poder Judicial; pero, mientras tanto, venimos conversando y viendo los elementos y las personas que vamos a necesitar en el momento en que la Justicia defina la aplicación de esta ley”, añadió.

José Canelada: “los narcos se apoderan de los barrios”

“Hay una realidad que no puede seguir esperando los juegos del oficialismo. En los barrios los narcos se están apropiando de las calles”, explicó el legislador radical José María Canelada al hablar sobre la ley de Narcomenudeo. El parlamentario, tal como lo hizo en abril pasado, envió una carta a la Corte Suprema de Justicia para poner fin al pleito judicial. “Planteamos la necesidad de abordar ese trabajo en conjunto y dar un mensaje como Estado a una sociedad que todos los días sufre las consecuencias del avance de los narcos. Los tiempos con los que vienen manejando este tema sólo están permitiendo que no se avance en ninguna política para combatir el tráfico ilícito de drogas en la provincia“, finalizó.