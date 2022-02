La lluvia frenó al South American Rally Race

Esta vez, a diferencia del lunes, la pausa fue obligada. Las malas condiciones climáticas entre Mendoza y La Pampa impidieron el desarrollo de la etapa cinco de la South American Rally Race (SARR). La competencia se reanudará hoy (siempre dependiendo del comportamiento del clima), con el tramo que unirá 25 de Mayo con Villa Regina. Rodolfo Bollero, junto a su hijo Nicolás, y Andrés Reginato con Emmanuel Guevara, son las duplas tucumanas en competencia, y otros 100 vehículos más que forman la caravana de competencia entrarán a Río Negro, la última de las cinco provincias que están en el recorrido del SARR.

Los equipos tucumanos, como indicó la Asociación Argentina de Rally Raid (organizadora de la carrera), se trasladó por ruta. Las máquinas fueron cargadas en los trailers hasta el campamento en 25 de Mayo. La medida se tomó ya que las lluvias no cesaron, ni por la noche ni al horario en que debían largar las motos y los cuatriciclos, los primeros en recibir el comunicado de cancelación. Horas después, la suspensión ya abarcó a los autos y UTV.

Por lo tanto, los Bollero, a bordo de la camioneta Chevrolet V6 de la categoría T1.1, y Reginato-Guevara, en el UTV Canam X3 2018 de la T3.1, encararán la séptima etapa con varias horas de descanso. Vale recordar que el lunes fue momento de la pausa programada oficialmente. Como suele suceder en este tipo de competencias de larga duración, el llamado “día de descanso” poco tiene que ver con el reposo, ya que los vehículos requieren especial atención teniendo en cuenta que es la mitad de la carrera de más de 4.000 kilómetros.

El tramo de hoy tendrá una extensión de 387 kilómetros, según el programa entregado en la previa. De no mediar más complicaciones climáticas, la cantidad de kilómetros no será modificada, pero sí de antemano habrá un cambio de recorrido. La modificación de último momento será en el cierre del tramo de velocidad debido a la falta de autorización del propietario de un campo en la zona de bardas entre Regina y Chinchinales. La negativa está basada en que los organizadores y el municipio de Villa Regina no pidieron autorización para transitar.

Hasta aquí los Bollero están segundos en la clase que tiene como líderes a los mendocinos Juan Cruz y Alejandro Yacopini. Por su parte, Reginato-Guevara están sextos en la divisional que ganan los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi. Luego del tramo de hoy, al SARR le quedarán tres etapas hasta el sábado. La rampa de llegada estará en la ciudad rionegrina de Viedma.