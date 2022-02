La angustia de Marta y Felipe Fort en el entierro de Martínez

El repentino y dramático fallecimiento de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus hijos, conmocionó a su familia y seguidores. Tras el hecho, se inició una fuerte enfrentamiento entre su entorno y los dueños de la famosa chocolatería.

Los golpes se impartieron de ambos lados. Una pequeña chispa evidenció públicamente la enemistad y rápidamente se acrecentaron las tensiones. En medio del conflicto, los seres queridos de Martínez organizaron su último adiós, pero lejos de ser la oportunidad para apaciguar las presiones, se intensificó el disgusto.

Una de las consecuencias del enojo entre las familias fue que Felipe ni Marta Fort pudieron asistir al velatorio de su padrino. Si bien aún no se confirmó que hayan tenido una prohibición explícita de no hacerlo, hasta ese momento la distancia ya era bastante grande.

La semana pasada, cuando se confirmó el deceso, Felipe se manifestó casi de inmediato en sus redes sociales. En una extensa ola de mensajes, el joven de 17 años reprochó la decisión de Martínez y juzgó a quienes “todavía creen que es buena persona”. Entre llamativas publicaciones, historias borradas y hasta un par de videos donde habla cómo vivió en primera persona la situación, expresa su enojo y aflicción.

Martita, por su parte, relató la secuencia de los hechos previos a la muerte. También aclaró que no vio ningún indicio que la hiciera sospechar de lo que iba a ocurrir en su propia casa. “Yo no tenía idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada ni sospeché nada porque yo lo veía a Gus igual que siempre”, comentó en su posteo.

“Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar qué reacción tendrá la persona”, cerró el mensaje.

Los días siguientes cada parte atacó y defendió sus declaraciones. Los sobrinos de Martínez criticaron los comentarios de los mellizos y el abogado de la familia llegó a insinuar un “pedido de disculpas”.

“La verdad estamos tristes. Esperábamos que se comuniquen los integrantes de la familia Fort. Me dolieron mucho las palabras de los chicos, más allá de que eliminaron los mensajes”, dijeron los parientes de Martínez. “Gustavo siempre fue una buena persona y siempre lo acompañamos. Es una elección de ellos si quieren venir (en referencia a los mellizos). Podrían ingresar. Esto es paz. Nada más. Necesitamos despedir a Gustavo”, agregó la cuñada de Gustavo.

Finalmente, este sábado se despidieron los restos de la ex pareja de Fort en el Cementerio de la Chacarita. Esta vez, los hijos del empresario sí estuvieron presentes.

En las imágenes que se difundieron se puede ver a los jóvenes angustiados por el doloroso momento. No hicieron declaraciones y se mantuvieron unidos durante todo el momento.