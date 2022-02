En promedio, el precio de los usados subió un 73%

Mientras que a nivel nacional un informe anuncia que el precio de los automóviles usados se incrementó un 65%; en la provincia ese aumento promediaría en 73% aproximadamente. Pero claro, todo dependiendo de qué rodado se desee adquirir.

Según las estimaciones, en 2021 la venta de usados creció un 12,7% con relación a 2020, mientras que hubo una suba del 11,5% en la venta de vehículos cero kilómetro. Teniendo en cuenta que 2020 fue el año más duro de la pandemia, la venta de los “nuevos” no alcanzó los parámetros esperados el año pasado.

“Si sacamos un promedio, el porcentaje del incremento del precio de un usado podría rondar el 73%, pero todo dependerá de si se trata de un auto importado o de uno de fabricación nacional; depende también si hablamos de un auto chico o de una camioneta, todo va variando”, precisó en entrevista con LA GACETA Federico Lanati, presidente de la Cámara Automotor de Tucumán.

“No sólo los usados. No olvidemos que el precio del cero kilómetro también ha subido a razón de un 3% mensual, con el agravante de que el Gobierno, a causa de la escasez de dólares, no está permitiendo importar muchos autos que se producen afuera. Con ese panorama el mercado fue cambiando: antes se vendía un 40% de autos argentinos y un 60% de importados aproximadamente. Ahora se vende un 52% de autos producidos en el país, y por eso el Fiat Cronos es uno de los autos que más creció en venta de cero kilómetro. El Peugeot 208 también, la camioneta Toyota Hilux también; los tres modelos se producen en Argentina”, agregó.

Con relación a la Hilux, explicó que la venta de otros modelos de camionetas pickups sí se redujo por la limitación en la importación.

Más precisiones

Pablo Díaz, gerente de un concesionario de usados, aportó otras precisiones. “Si hablamos de autos de producción nacional, a comparación de febrero de 2020 la mayoría aumentó casi un 50%. Ese es el caso del Citroën C3 y del Peugeot 208, dos de los autos que más vendimos. En contraposición, la camioneta Ford Ranger pickup, que no se produce en el país, subió un 80% durante el año y de enero a la fecha subió un 8%”, apuntó.

El balance del año dejó un sabor agridulce en el sector. “No fue tan malo”, define Lanati. “Si consideramos al 2021 como el segundo año con pandemia, entonces debemos ver que se han vendido menos de 400.000 autos cero, que era el número esperado. Pero a pesar de eso no fue un tan mal año, el número quedó sólo un poco abajo del parámetro”, indicó.

“2020 fue un mal año por todas las restricciones que hubo debido a la pandemia y a causa de los meses que el salón de ventas debió permanecer cerrado. En ese contexto, 2021 fue mucho mejor, se registró una recuperación importante y fue un buen año que llegó a parecerse a lo que se había vendido en 2019”, consideró Díaz.

Sobre 2022, el gerente se mantiene expectante. Según explicó, durante los primeros meses los cero kilómetros suelen ser “favoritos” pero luego la balanza se inclina en favor de los usados. “A partir de mayo suele repuntar la venta de usados. Tiene que ver con que quienes van por el cero compran más a fin de año, porque aspiran a pagar el patentamiento en enero”, argumentó.

Una inversión

“No sé si en otro país pasará lo mismo. Sólo en Argentina el precio de un usado puede incrementarse con el paso de los años”, opinó Guillermo Carrera, quien de forma particular está ofreciendo su auto a la venta. “En 2018 compré un Fiat Argo cero kilómetro. Pagué $700.000, pero al 30% me lo financiaron en el concesionario. La inflación fue licuando el valor de esas cuotas, por lo que pude cancelar de forma anticipada. Hoy el precio revista del auto es de $ 1,9 millón. En tres años triplicó su valor”, agregó. Sin embargo -aclaró- no todo es color de rosa. “Lo que también se triplicó fue el precio de la póliza del seguro y del impuesto automotor, porque son proporcionales al valor de cada auto”, dijo.

El presidente de la Cámara de Automotores también se refirió a este fenómeno. “El auto es un bien que uno usa, disfruta, que le brinda el servicio de transporte al usuario, pero también es un gran bien de inversión. Si hablamos de que los autos aumentaron un 73%, comprar uno entonces es un modo de resguardarse de la inflación en general que superó el 50% -razonó Lanati-. Los bienes como los inmuebles se fueron por las nubes, por eso en el caso de los autos se están vendiendo muy bien los planes de ahorro. La cuota aumenta con el valor del auto, pero es casi a tasa cero y es más conveniente que sacar un préstamo bancario para la compra de un vehículo”.

El parámetro: los informes de Infoauto funcionan como el precio de lista aplicado en concesionarios

Según explicó Pablo Díaz, gerente de un concesionario de autos usados, el precio de lista que utilizan en su salón de venta -y en el de varios de la competencia- es el de la página web Infoauto.com.ar. “El precio lo sacamos de ahí, ese es el parámetro para medir cuánto vale un auto de tal modelo producido en tal año. Luego cada concesionario negociará seguramente según el estado del vehículo. Así como el valor de compra de un auto aumentó, ese valor también se le reconoce al comprador que entrega su auto anterior para la compra de uno nuevo”, remarcó Díaz.