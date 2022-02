Los Pumas: Felipe, el principal candidato

La renuncia de Mario Ledesma a la conducción de Los Pumas no solo dio por finalizado su ciclo; también inauguró la ronda de hipótesis sobre quién será su reemplazante. En realidad, las suposiciones comenzaron ya desde octubre del año pasado, cuando Argentina cerró su performance más baja en las 10 ediciones disputadas de Rugby Championship, aunque la renovación automática del vínculo de Ledesma que operó en noviembre “por objetivos cumplidos” postergó la vigencia de la discusión sobre su sucesor.

Finalmente, ya con el ex hooker fuera de la escena, aparecen varios candidatos para ocupar el cargo de head coach del seleccionado argentino. El que cuenta con mayor simpatía del público y de la prensa especializada es Gonzalo Quesada, respaldado por su buen trabajo como head coach de Jaguares (llevó a la franquicia argentina a la final del Súper Rugby en 2019) y por su buena relación con los jugadores, un aspecto en el que Ledesma venía muy desgastado. Sin embargo, el ex apertura de Los Pumas y goleador del Mundial 99 tiene contrato vigente hasta 2023 con Stade Francais (donde dirige al tucumano Nicolás Sánchez) y no tan sería sencillo repatriarlo, aunque se dice que su vínculo con el equipo parisino contempla una cláusula de salida en caso de ser llamado a Los Pumas.

No obstante, al parecer hoy por hoy el candidato más factible para la UAR es Felipe Contepomi, quien desde 2018 viene desempeñándose como entrenador asistente de back en Leinster, uno de los protagonistas de la primera división de Irlanda. Si bien el presidente Marcelo Rodríguez había dejado en claro que la UAR no se iba a apresurar en la elección (Los Pumas recién tendrán actividad en julio, en los tests contra Escocia), una publicación del periodista irlandés Joe Naughton dio a entender que las conversaciones con el ex goleador histórico (luego superado por Sánchez) estarían avanzadas.

“La mejor de las suertes para Felipe Contepomi, que dejaría Leinster para ser head coach de Argentina. Gran incorporación de Los Pumas”, escribió Naughton. Además, la prensa especializada europea (entre ellas, Midi Olympique) ubica a Contepomi en la “pole position” de la carrera por ser el nuevo entrenador en jefe de Los Pumas. Cabe recordar que el ex Newman ya tuvo experiencias como entrenador asistente en Argentina XV y Jaguares. En caso de concretarse, sería su primera experiencia como head coach.