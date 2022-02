La inflación de enero fue del 3,9% y la interanual vuelve a superar el 50%

El Indice de Precios al Consumidor de enero registró un incremento de 3,9%, impulsado por rubros como comunicación, restaurantes y hoteles y alimentos y bebidas no alcohólicas, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

La tasa de inflación núcleo se redujo al 3,3% mensual en enero de 2022, luego de haber registrado un aumento de 4,4% mensual en diciembre de 2021. Según el informe del Indec, este comportamiento respondió principalmente a la estabilidad de Carnes y derivados tras los aumentos de diciembre, junto con la desaceleración de la inflación de otros rubros

Asimismo, se destaca la menor suba de prendas de vestir y calzado, que aumentó 2,4% mensual (vs. 4,8% diciembre) tras registrar aumentos superiores al 4% durante los últimos 4 meses. También redujeron su tasa de inflación respecto a diciembre los rubros de Transporte (2,8% mensual vs. 4,9% diciembre) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,8% mensual vs 5,4% diciembre). Por último, se destaca la estabilidad de Educación (0,8% vs. 1,0% diciembre).

Además, el Indec subrayó que la inflación fue impulsada por alimentos y bebidas no alcohólicas que en enero aumentó 4,9% mensual (vs. 4,3% diciembre), con las ya mencionadas subas en verduras y frutas, pero con estabilidad de carnes y derivados.

Por último, las comunicaciones lideró la inflación del mes con una suba de 7,5% mensual (vs. 1,8% diciembre) por aumentos en servicios de telefonía e internet. También impulsó la inflación del mes Restaurantes y hoteles que se incrementó 5,7% mensual (vs. 5,9% diciembre) por aumentos en Servicios de hotelería por las vacaciones de verano mientras que recreación y cultura continúa alto por cuestiones estacionales (4,2% vs. 4,0% diciembre). También se destaca el aumento de Salud (4,1% mensual vs. 0,5% diciembre) por subas autorizadas en prepagas.