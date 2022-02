Ediles del Frente de Todos, disconformes con el nuevo aspecto de la plaza Independencia

La mayoría de las críticas que recibió la “nueva cara” de la plaza Independencia desde un principio salieron desde el Concejo Deliberante. Los ediles del Frente de Todos hicieron hincapié en varios aspectos. Gonzalo Carrillo Leito, presidente de la comisión de Obras, recordó que presentó pedidos de informes al Ejecutivo sobre los plazos y los montos, y afirmó que no obtuvo respuestas. “No quedó como creíamos. Hay mucho pavimento y está lejos del verde que necesitamos. El vandalismo existe y hay que apelar a la conciencia, pero hay responsabilidad del Municipio. Está la Patrulla Urbana; tienen que cuidar los espacios. Si no cuidan el centro, ¿qué dejamos para aquellos lugares alejados?”, advirtió. Opinó que se gastó demasiado dinero en un contexto de crisis por la pandemia. “Hay falta de planificación, se construye por parches. La renovación del microcentro está bárbara, pero tiene que ser acompañada por la planificación del tránsito. Por una cuestión electoral se aceleraron obras, y cuando se gestiona con la urna en la cabeza se cometen errores”, aseveró. El edil David Mizrahi repudió el vandalismo, pero aseguró que el intendente “abandonó las plazas”. “El Concejo brindó todas las herramientas presupuestarias y administrativas para garantizar la seguridad de todos los espacios públicos mediante la patrulla de protección. Desgraciadamente la falta de gestión del intendente se ve en la ausencia de esta fuerza”, criticó. En paralelo, está disconforme con la remodelación: “fue un golpe a la ilusión de los tucumanos. Estuvo casi dos años cercada y los resultados son realmente calamitosos”, aseguró. Apuntó no sólo a la estética, sino a los costos y a los tiempos. “Anhelando una supuesta revolución urbanística, nos terminamos encontrando con un lugar al que le faltan las farolas; se cercenaron los espacios verdes; y se reemplazaron los bancos por unos que no son ideales para este clima. ¿Dónde puso Alfaro los cuatro millones de dólares?”, concluyó.

Toscano , por su parte, recordó que el proyecto de la plaza data de 2017 y que el comienzo de las obras estuvo atado a conseguir el dinero y no al año electoral. Recordó que los trabajos se concretaron con fondos no reintegrables que no podían destinarse a otras mejoras. “Forma parte de un plan de revalorización integral que fue planificado hace décadas”, resaltó.