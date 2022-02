Conflicto entre Ucrania y Rusia: Un tucumano lo cuenta en primera persona

En medio de la tensión entre Ucrania y Rusia, un tucumano vive días complicados. Vicente Pereyra está radicado en Ucrania desde hace más de 20 años. En comunicación con LA GACETA, contó que desde el gobierno de Kiev reciben todo tipo de instrucciones para actuar en el caso de concretarse una invasión. “Desde el 2014 que estamos preparados, atentos a todo lo que pueda pasar. Rusia es una caja de Pandora”, afirmó.

Pereyra explicó: “se hacen reuniones a nivel barrial, por categoría de capacidades de defensa: personas que han recibido instrucción militar y personas que no. La gente de Ucrania está preparada, sus padres y abuelos ya vienen participando en las guerras, son zonas que tienen su experiencia”.

El tucumano resaltó que los medios de comunicación no fomentan el pánico y que si bien mantienen a la población informada, es una situación tranquila. “No es desesperante como medios internacionales quieren mostrar. La gente no está preparando las valijas, no se quiere ir ni escapar. Las transmisiones no son de alerta, todo lo contrario, tratan de llevar tranquilidad. Incluso los supermercados están repletos de productos, no hay caos social, no existe eso”, sostuvo.

Además, cuenta que desde que Rusia invadió Donbás y se apropió de Crimea todo los días hay disparos, hay soldados y civiles ucranianos muertos. Pereyra desmintió que existan sectores pro rusos o separatistas. “Dicen que hay gente que quiere a Rusia, y eso es mentira. El 99% está completamente del lado de Ucrania. La gente que vivía en la zona de Donbás -que Rusia tomó por la fuerza- se trasladó hacia el interior de Ucrania y en esas ciudades quedaron solamente soldados rusos que son los que hablan ese idioma, no hay ucranianos separatistas ni pro rusos, ni ucranianos peleando contra ucranianos”, explicó. Con respecto a los últimos avisos que dio Estados Unidos, Pereyra sostiene: “Rusia sacó a sus diplomáticos de acá e incluso el presidente Joe Biden pidió que los americanos salgan. Acá hay 13.000 estadounidenses”. Finalmente, resaltó que no hay miedo. “Hay preocupación pero no miedo. Además, en Kiev hay muchos refugios antiaéreos, al igual que en otras provincias del interior y todos están preparados en excelentes condiciones para afrontar bastante tiempo”. Y reflexionó: “Putin pretende que Ucrania sea una trinchera entre el pueblo ruso y el pueblo europeo. Rusia sigue estando oprimida, controlada, prohibida, el ruso común no puede hacer lo que quiera y yo no quiero eso para mi país”.

La historia

Ucrania es uno de los países territorialmente más extensos de Europa y mantiene desde 2014 un conflicto armado con Rusia en una zona llamada Donbás, al este del país. Históricamente, Ucrania formó parte de la llamada Rus de Kiev que se caracterizó por la dominación extranjera, especialmente de Rusia. Luego, la zona oriental de Ucrania -que antes de 1917 formaba parte del imperio Ruso- pasó a llamarse República Socialista Soviética de Rusia, y luego de la Segunda Guerra Mundial la zona occidental también pasó a manos de Rusia. Dentro de esta República no estaba incluida la zona estratégica de Crimea.

Cuando cae la Unión Soviética, Ucrania se consolida como país independiente y mantiene inicialmente buena relación con Rusia. Sin embargo, por la intención de firmar el Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea, Rusia ejerció presión y ese acuerdo se cayó en 2013. En 2014 el presidente huyó de Ucrania y Rusia aprovechó para enviar grupos armados pro rusos: tomaron las principales instituciones de Crimea y convocaron a un referéndum de independencia. Esto provocó un quiebre en la relación entre Rusia y Occidente, expulsándola del G-8. La influencia fue tal que en la zona de Donbás se declararon independientes. Por esta guerra la OTAN acus+o a Rusia de apoyar militarmente a los separatistas. El interés radica en que en Crimea se encuentra la principal base naval rusa en el Mar Negro.