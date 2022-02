Fin de la pandemia: qué dicen los expertos sobre 2020

El descenso de la curva de contagios de coronavirus registrado en las últimas semanas en la Argentina, después de haber alcanzado un récord de casos, y el avance de la tercera dosis de la vacuna han instalado una pregunta esperanzadora: ¿se dará este año el fin de la pandemia en nuestro país?

Los especialistas consultados son cautos más que optimistas, básicamente por las posibles mutaciones que puedan surgir y porque hay países donde las dos dosis no alcanzan ni al 30 % de sus ciudadanos. "Que el coronavirus pase a ser un problema endémico va a depender de las nuevas variantes. Es cierto que la situación cambió mucho: ya se están implementando otras estrategias en todo el mundo. Pero hay que estar alertas; no es cierto que el virus solo se transforma en uno más contagioso pero menos letal. Hay ejemplos de la biología que muestran lo contrario", le dijo al diario "La Nación" Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En Europa la flexibilización de las restricciones avanza sin problemas y Londres, una vez más, está lista para eliminar las restantes el 21 de febrero, un mes antes de lo previsto.

Ayer, en su conferencia de prensa matutina, Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, aseguró que el país está en una etapa a la que llamó de transición. Consideró que la tercera ola provocada por ómicron se encuentra en un proceso de finalización. "Las próximas olas ya no serán tan vertiginosas", expresó.

Eduardo López, infectólogo y asesor presidencial durante la pandemia, cree que a medida que avance la tercera dosis (que hasta ahora la recibió el 32,7% de la población argentina) los contagios van a empezar a descender más todavía. Pero advierte, también en declaraciones a "La Nación", que África y Asia pueden representar un riesgo para el resto del planeta, debido a sus bajas tasas de inoculaciones.

Leda Guzzi, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), cree que el mundo está transitando un cambio de paradigma, pero que no es posible asegurar que el panorama no vaya a empeorar en unos meses. "La endemia supone que sea previsible la cantidad de casos que habrá en los próximos meses. Por ejemplo, con los virus endémicos se establece un parámetro de casos mínimos y máximos. Yo diría que todavía hay que ir despacio y mantendría los protocolos de cuidado", concluye.

