Si me he contagiado con la variante ómicron, ¿puedo reinfectarme?

Ómicron. Este es el nombre que ha hecho que la sociedad vuelva la mirada hacia la pandemia de coronavirus. La buena noticia es que esta variante parece ser menos grave en comparación con delta, especialmente en las personas vacunadas. ¿La mala? Al parecer, es posible volver a contagiarse de covid en tan solo dos semanas. "Lo estamos viendo con cierta frecuencia en esta tercera ola. Pero es difícil todavía dar precisiones; es pronto para tener datos certeros", declara el doctor Gustavo Costilla Campero, jefe del Servicio de Infectología del Hospital Padilla, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y docente de Salud Pública en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

"Las reinfecciones de covid son esperables incluso si se tiene el esquema completo de vacunación. Pero está establecido que después de la enfermedad, la posibilidad de recontagio en los primeros 45 días es baja. Sin embargo, con ómicron se están reportando posibles reinfecciones", explica el infectólogo. "Una de las hipótesis es que se trata de una reagudización del proceso inicial. Otra, que podría ser una reinfección con otra variante, como delta. La tercera teoría que se baraja es que esta cepa no genera una respuesta de anticuerpos suficientemente robusta", estima.

"Esta nueva etapa nos divide en dos: los vacunados y los no vacunados. Una persona vacunada con la pauta completa tiene cinco veces menos riego de contagiarse, 10 veces menos riesgo de enfermar con síntomas severos y 10 veces menos riesgo de morir que otra de igual edad y en iguales condiciones pero que no esté vacunada". Gustavo Costilla Campero.

Afortunadamente, en pacientes vacunados los casos suelen evolucionar bien. "A pesar de la posibilidad de reinfección, hay que destacar que el riesgo de hospitalización o de desarrollo de una enfermedad grave disminuye notablemente en las personas que tienen la pauta completa", aclara Costilla Campero. Actualmente, ese esquema primario de vacunación hace referencia a las tres dosis en los adultos. Luego detalla que, de acuerdo a investigaciones, ómicron está asociada con un incremento del riesgo de reinfección entre 4,8 y 6 veces más que delta.

Pero, ¿por qué ómicron es tan contagiosa? Básicamente, esta variante ha desarrollado mutaciones que le permiten adherirse más fácilmente a las células humanas, explica. ¿Otra razón? Estamos viendo un escape de inmunidad, prosigue; es decir, las personas pueden reinfectarse aunque antes hayan tenido la enfermedad o se hayan vacunado. Y finalmente, ómicron se replica en el tracto respiratorio superior, a diferencia de sus antecesoras que lo hacen mayormente en los pulmones.

Si los síntomas duran más de cuatro semanas luego del alta, se estaría ante un caso de long covid o covid largo, de acuerdo al límite que ha fijado el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El covid persistente ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad. "Algunas personas consultan por persistencia de síntomas en las dos semanas posteriores a su alta. En general, se trata de complicaciones tardías; no de long covid -advierte-. De acuerdo a estimaciones científicas, el 25 % de todas las personas recuperadas, independientemente de la gravedad de su cuadro, presenta cuadros clínicos durante el primer mes".

Enseguida, Costilla Campero añade que muchos investigadores están advirtiendo que tener una enfermedad más leve, como la que causa ómicron, no necesariamente disminuye las probabilidades de padecer covid prolongado. Los síntomas más característicos de esta prolongación son dolores de cabeza y migrañas, cansancio y fatiga, dolores musculares y articulares, complicaciones respiratorias, problemas neurológicos y disnea.

- Hay quienes piensan que la pandemia está desapareciendo...

- No. La esperanza está puesta en que se terminen las oleadas. Cuando no haya más olas, el virus estará controlado. La impresión de cómo será el futuro que más aceptación ha logrado es que esto se volverá una enfermedad endémica; no desaparecerá totalmente. Habrá brotes, sobre todo en los lugares con baja cobertura de vacunación. Pero se presume que el virus será menos patogénico. Si bien se espera que surjan muchas variantes, no necesariamente serán de preocupación.

Otro interrogante que nos aqueja en este mundo pandemizado es qué hacer con nuestros hijos, especialmente ahora que vuelven las clases y que el Gobierno nacional aprobó la aplicación de la dosis de refuerzo para los adolescentes. ¿Por qué hay que vacunar a los chicos si suelen cursar la enfermedad de manera leve? "Aunque en menor proporción que en relación a los adultos, sí hay riesgos de que los niños se enfermen de gravedad. Y ese riesgo se reduce, simplemente, con las vacunas. Cada 2.000 niños vacunados, se evita una internación en ese grupo de edad. Hay muchísimas infecciones confirmadas en menores. Y aquellos con enfermedades de base y los bebés de menos de un año son los más susceptibles. Además, la vacunación en niños y en adolescentes sirve para frenar probables olas de contagio, sobre todo de nuevas variantes", concluye.