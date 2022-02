En 2021, $ 3 billones dejó el agro en las arcas del país

De cada $ 4 con los cuales se quedó el Estado nacional el año pasado en concepto de impuestos, $ 1 lo aportaron el campo y la agroindustria. Esto es, un 25%.

Este interesante dato está presente en un informe realizado por los economistas Javier Treboux y Emilce Terré, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En este documento se precisa que las cadenas agroindustriales argentinas realizaron durante el año pasado un aporte tributario cercano a los $ 2,8 billones.

Tal cifra significa un 23,5% de los $ 11,9 billones que recaudó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el período relevado.

El tributo de mayor impacto fueron las retenciones, que sumaron $ 816.903 millones -un 31% del total aportado por el agro- en el año; es decir, más de $ 2.200 millones por cada uno de los 365 días.

Luego siguen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto de devoluciones, con $ 745.416 millones -un 27% del total que sumó el sector-, y el Impuesto a las Ganancias, con $ 542.107 millones -un 19%-.

En lo que respecta específicamente a las retenciones a la producción agrícola, el informe de la BCR fue realizado sobre la base de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).

En dólares, la cifra alcanzó los U$S 9.104 millones. La soja representó el 74% (U$S 6.721 millones); el maíz, un 17% (U$S 1.560 millones), y el trigo, un 7% (U$S 600 millones).