Atlético tiene tiempo para cambiar

“Cambia lo superficial/ cambia también lo profundo/ cambia el modo de pensar/ cambia todo en este mundo”, dice una de las canciones más populares de nuestra Mercedes Sosa y la presentación de anoche de Atlético tranquilamente podría ser la antítesis de esta canción. Porque la versión del “Decano” anoche fue muy similar a lo que viene acostumbrado el hincha. Atlético intentó hacer borrón y cuenta nueva, pero no pudo. Lleva 10 partidos consecutivos sin conocer la victoria y aunque todo cambia, el “Decano” sigue perdiendo partidos insólitos y hasta a veces sin merecerlo, como anoche. Porque eso sí, hay que admitirlo: ni Sarmiento ni Atlético merecían salir perdedores, porque el partido fue parejo, se podría decir sin arcos. Pero el fútbol es así y el “Decano” no pega una. Se destaca la actitud para ir a buscar el partido cuando se encontró 0-1 en el marcador, pero no basta con eso. Esto recién empieza y cambia, todo cambia. Habrá que confiar en Azconzábal.