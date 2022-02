"Si no me ponía la remera, me llevaban", afirmó el joven increpado por la Policía en el parque Avellaneda

El video se hizo viral. Y, aunque Abel Ramírez no sabía que lo estaban filmando, se convirtió en protagonista de un tenso incidente registrado en el parque Avellaneda, cuando un grupo de motoristas de la Policía lo increpó porque estaba con el torso desnudo. "Lo tomé como una amenaza: que si no me ponía la remera, me llevaban", aseguró.

El joven de 34 años dialogó con "Buen Día Verano", el matutino de LG Play, en el lugar donde se produjo la controversia.

Según detalló, todo sucedió el lunes por la tarde -en la Policía habían indicado que había sido el domingo-, y el martes a la noche se enteró de que incidente se había viralizado.

"Cuando vi el video, me dio impotencia y bronca. ¿Por qué tres policías aparecen de la nada, exigiéndome que me ponga la remera? No sabía cuál era el delito que estaba cometiendo", afirmó Abel.

El joven explicó que suele concurrir al parque Avellaneda "casi todos los días". Y, en el sector de la pista de salud, lleva adelante su rutina. "Hago gimnasia: abdominales, flexiones, y luego me voy para mi casa", indicó.

Según dijo, es la primera vez que le sucede un hecho de estas características. "Fue todo de muy mala manera", indicó.

Además, sostuvo que el agente con el cual tuvo el entredicho "no se presentó" y lo empezó "a insultar". "Le pregunté cuál era la ley (que me impedía estar con el torso desnudo), qué estaba haciendo, y cuál era el delito", añadió.

Remarcó que, tras la dura reprimenda del uniformado, decidió acatar la orden. "En ese momento estaba muy asustado. Obviamente sí, tenía mucho miedo, (el policía) me gritaba a cada rato y no sabía cómo zafar del tema", explicó.

Y agregó: "he terminado accediendo, porque la situación estaba más violenta; me querían llevar".

La versión oficial de la Policía indica que los agentes actuaron por pedido de una mujer, debido a que se encontraba con niños y que le parecía inadecuado que el muchacho estuviera en el paseo público con el torso desnudo.

Abel, sin embargo, afirmó que los agentes en ningún momento le transmitieron esa situación. "La señora para mí nunca existió, no se sabe de ninguna señora; aparte yo recién había llegado, hacía 10 minutos, y me había sacado la remera", añadió.

En esa línea, sostuvo que el hecho se registró el lunes, cerca de las 16, cuando "no hay casi gente" en esa zona del parque. "No es que me ando exhibiendo por todos lados, sin remera", afirmó.

Por otro lado, agradeció el apoyo que recibió a través de las redes sociales, aunque admitió que no tenía claro por qué los agentes lo habían increpado. "Quizás fue por celos, no le encuentro otra explicación, o no tenían nada que hacer", reflexionó. Y agregó: "(el policía) no se presenta, no me pregunta el nombre, nada; directamente hubo violencia, no entiendo por qué lo hizo, no soy ningún delincuente, y esa es mi impotencia, ¿por qué aparecen tres motoristas así, de repente? Hay cosas más importantes", consideró.

