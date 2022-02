El video viral de tres policías y un joven en el parque Avellaneda: "Le digo que se ponga la remera"

Un video viral registrado en el parque Avellaneda generó un extenso debate en las redes sociales, al mostrar un procedimiento en el que tres policías obligaron a un joven a que se ponga una remera porque estaba con su torso descubierto y, según los agentes, esta situación generaba molestias a otros ciudadanos.

En la filmación, registrada con un teléfono celular por dos testigos, se observa cómo uno de los agentes llega en motocicleta y se acerca al muchacho. "Yo le estoy diciendo que se ponga la remera, y nada más", reclama, con énfasis, el uniformado.

El joven, que en todo momento aparece de espaldas, aparentemente rebate los argumentos del policía, aunque en ningún momento se llegan a percibir sus palabras.

El agente, en tanto, le remarca que en el parque hay otras personas, entre ellas, niños. "Cuando yo veo a una persona que está sin remera, vengo y le digo que se la ponga. Mi compañero acaba de decirle, y usted no hace caso, ¿me entiende? Esto es bien fácil, si no le gusta, váyase a otro lado. Hay gente que está reclamando acá", asegura el policía. Y le afirma: "si no quiere hacer caso, pido un móvil y lo llevo".

Finalmente, luego de la tensa situación, el joven accedió a ponerse una musculosa. Sin embargo, el video se hizo viral. Por ejemplo, en la página de Facebook "Verdades Tucumanas", alcanzó unos 300 comentarios en cuestión de horas.