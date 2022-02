Thelma Fardín contó por qué se separó del ex de Florencia Kirchner

Aunque parecía que finalmente las cosas iban a mejorar para Thelma Fardín, en las últimas semanas tuvo que enfrentar una serie de situaciones desafiantes que la obligaron a tomar decisiones drásticas.

Tras una extensa batalla judicial, que le exigió trasladarse a otros países de la región y buscar representación legal, el desenlace no fue el esperado. Meses atrás, la actriz denunció a Juan Darthés por abuso sexual y se presentó ante la Justicia, el proceso se inció y desarrolló, pero durante la jornada de ayer tuvo un giro inesperado.

Un tribunal de Brasil, donde se estaba llevando a cabo el proceso, determinó que existía un “problema de jurisdicción” y resolvió anular el juicio.

A las malas noticias se le sumó una difícil situación en su vida personal: decidió poner fin a su relación con la ex pareja de Florencia Kirchner, Camilo Vaca Narvaja.

Si bien los jóvenes habían confirmado la ruptura de forma reciente, lo habían hecho sin dar demasiados detalles. La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes se preguntaban en las redes sociales qué motivó la decisión.

Fardín, en medio del juicio, fue consultada por Marcela Tauro, en el canal América. La periodista aprovechó la ocasión para pedirle un comentario sobre su situación amorosa.

“Cami es un gran compañero y nos seguimos acompañando. Tenemos un diálogo cotidiano. Decidimos tomarnos distancia en un momento en el que, lamentablemente, yo tengo que estar enfocada en esto para que termine, para salir adelante y se de un cierre de una vez”, explicó la acrtríz.

Además, contó que conserva una buena relación con su exnovio. “Justamente para preservarnos, por las cosas lindas, es que decidimos esta distancia. Pero hoy hablamos por teléfono hasta hace un rato”, indicó.

Juicio contra Darthés: Thelma Fardín apelará ante la Corte Suprema de Brasil

Al conocer los detalles de la resolución, Fardín decidió manifestarse en sus redes sociales y compartió un extenso video en el que da su visión de los hechos. "Es un mensaje de impunidad", sintetizó de forma contundente.

Además, la joven hizo hincapié en la importancia de hacer público el modo en que se había llevado a cabo cada una de las instancias hasta el momento.

“Hoy, un Tribunal Superior de Brasil decidió volver a cero el juicio contra Juan Darthés, que ya estaba prácticamente sobre el final. Un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende, no por irregularidades, sino porque ahora un tribunal dice que no hay jurisdicción, que no está bien y que no se puede juzgar ahí (en Brasil)”, señaló en su descargo.

En el clip, la actriz expresa su inconformidad con la decisión del país vecino: “Son montón de tecnicismos insoportables e injustos para la víctima, pero el mensaje de hoy es la impunidad”.

Foto Instagram @soythelmafardin

En otro tramo de la publicación, hizo un racconto de todos los pasos que tuvo que cumplir en busca de Justicia. “Viajé a Nicaragua y allí dijeron que había que juzgarlo, pero este tipo se fugó a Brasil y Brasil decide que tiene jurisdicción para juzgarlo. Sin embargo, hoy nos encontramos con esto”, lamentó ante sus seguidores.

“Después de que la Justicia me escuchó a mí y a un montón de testigos, se toma esta decisión. Todo lo que hice fue para nada, es un nivel de revictimización violento”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que “este no es el final” dado que continuará su batalla judicial, “La Corte Suprema ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia Federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia Federal, iremos a la Justicia local, pero vamos a seguir insistiendo que la Justicia nos escuche. No se termina acá, estoy cansada, pero no estoy vencida", concluyó.