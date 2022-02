Con ánimos renovados y objetivos claros, el “Decano” pone primera

Llegó la hora de la vedad para Juan Manuel Azconzábal, para los dirigentes, los jugadores y los hinchas de Atlético. Arranca un nuevo torneo y con ello las ilusiones se renuevan. El “Decano” la pasó mal durante el último semestre y la idea es dar vuelta la página lo más rápido posible.

Para “Vasco”, que iniciará su segundo ciclo como entrenador de Atlético, algunas cosas de los amistosos fueron positivas y otras no tanto. Ahí es donde acentuó el trabajo el entrenador y su cuerpo técnico. “En casi todos los amistosos hicimos y nos hicieron goles, ahí rápidamente salen virtudes y defectos”, admitió el técnico nacido hace 47 años en Junín, justamente donde su equipo iniciará el camino esta tarde. “Nos ocupamos de buscar el mejor rendimiento individual y después elegimos el lado colectivo que más nos convenga. La cantidad de goles en contra del torneo pasado es un llamado de atención, pero es algo conjunto y hay que trabajarlo. La solidez defensiva se tiene que ver a pesar que nosotros tengamos que atacar y ser contundentes”, señaló.

Hoy a las 20 cierra el libro de pases. Mientras Azconzábal se dirija al vestuario con sus jugadores tras disputar el primer tiempo en Junín, en Buenos Aires Miguel Abbondándolo estará tratando de cerrar el último refuerzo: Ezequiel Fernández es el apuntado. Difícil, pero no imposible.

Si se da lo del juvenil de Boca, finalmente serían 11 las caras nuevas. Literalmente un equipo nuevo, aunque de los diez confirmados hasta el momento, solo tres se perfilan para jugar de movida en la casa del “Verde”. “Hay jugadores que necesitan una temporada de adaptación. Nosotros deseamos que respondan a la brevedad por la situación del club, pero la realidad después es otra. Por eso digo que a nadie debe molestarle que se hable de incorporaciones, no de refuerzos. Con el correr de los meses se verá si son refuerzos o no, como pasa en todos los clubes”, explicó Azconzábal.

A pesar que se estamparon camisetas con el número 35 y con el apellido de Tomás Cuello, “Vasco” decidió no convocarlo para primer partido. “Es una respuesta que debe dar la dirigencia. Si cierra el libro de pases y no se fue a ningún lado, por supuesto que estará con nosotros pero no depende de mí. La capacidad del jugador está demostrada en el interés de los equipos que lo quieren. Se que están negociando; estamos expectantes”, agregó respecto a la situación del jugador que está muy cerca de emigrar.

Que ya en el primer partido el “Decano” tenga algunas bajas por covid-19, es un tema que parece no preocupar demasiado al entrenador, a pesar que sí hace énfasis con los cuidados que deben tener los futbolistas. “Vamos a convivir con eso todo el campeonato. Es importante que estén todos los jugadores con la ilusión de competir porque un test termina siendo trascendente para el equipo. No podemos encasillarnos con un jugador cuando 72 horas antes debe ser evaluado. Por eso también será normal que ningún equipo tenga 11 titulares que salgan de memoria, hay que acostumbrarse a eso”, finalizó.

Desde las 19.15

Sarmiento: Lucas Acosta; Gonzalo Bettini, Manuel Guanini, Federico Andueza y Lautaro Montoya; Guido Mainero, Julián Chicco, Emiliano Méndez y Jair Arismendi; Jonatan Torres y Lisandro López. DT: Israel Damonte.

Atlético: Tomás Marchiori; Martín Garay, Manuel Capasso, Marcelo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Guillermo Acosta, Ramiro Cristóbal y Ramiro Carrera; Leonardo Heredia y Franco Coman. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Árbitro: Silvio Trucco. Estadio: Sarmiento. TV: TNT Sports.

Calendario confirmado

Luego de visitar a Sarmiento, el “Decano” recibirá a Platense el jueves 17; visitará a Unión, el martes 22; recibirá a Patronato el martes 1 de marzo y visitará a Newell’s el domingo 6. Teniendo en cuenta el aforo liberado para el duelo contra el “Patrón”, el club ayer reanudó la venta de abonos para socios.

CORAZÓN "DECANO"

Mañana debuta la Reserva

En el día del cumpleaños 50 años de Martín Anastacio, Atlético viajó a Junín donde mañana, desde las 9, se medirá con Sarmiento por la primera fecha de la Reserva de la Copa de la Liga. Los titulares serían: Daniel Ibáñez; Moisés Brandán, Nahuel Duarte, Nicolás Romero y Matías Sánchez; Luis Estrada, Camilo Albornoz, Lucas Naranjo y Joaquín Ávila; Enzo Sánchez y Jonás Romero. Además, completaron la lista de viajeros: Mauricio Chaín; Rodrigo Morales, Ramiro Laméndola, Maximiliano Alanís, Joaquín Ortega, Benjamín Salverry y Matías Barboza.

Cuatro partidos levantan el telón del torneo

Además de Sarmiento-Atlético, hoy también jugarán: desde las 19.15, televisado por la TV Pública. Patronato-Argentinos; desde las 21.30 jugarán Newell’s-Defensa (Fox Premium) y Central Córdoba- Barracas Central. El resto de los partidos de la primera jornada serán: Arsenal-Central, Vélez-Aldosivi y Godoy Cruz-Tigre y Banfield-San Lorenzo (viernes); Huracán-Lanús, Unión-River y Estudiantes-Independiente (sábado); Racing-Gimnasia y Platense-Talleres y Boca-Colón (domingo).

Continúan trabajando en la provincia

Hoy por la mañana los futbolistas que no viajaron a Junín se entrenarán en el complejo José Salmoiraghi bajo las ordenes de Raúl Aredes. El ex ídolo “decano” no viajó junto a la delegación para poder trabajar de manera personal (el miércoles, ayer y hoy) junto a Bruno Bianchi y Eugenio Isnaldo, los últimos refuerzos que arribaron.