Santa Cruz: la oposición reclama que los alumnos no vacunados puedan asistir a las escuelas

Tras la decisión del Gobierno de Santa Cruz de que los alumnos deben tener al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus para asistir a clases presenciales, la oposición reclamó que se elimine la medida.

"De acuerdo a la ley 26061 y de la Convención Internacional de Derechos del Niño, siendo la vacuna contra el virus Covid19, una vacuna no obligatoria, que no integra el calendario anual, solicitamos que no se ejecute lo dispuesto en la resolución 147 del 4 de febrero de 2022", afirmó la diputada de Santa Cruz, Roxana Reyes.

Y añadió: "La histórica defensa del derecho al acceso a la educación, en Argentina, ha logrado desde hace muchos años, que no se admita ninguna práctica discriminatoria, ni impedimento burocrático que afecte la igualdad de todos los niños y niñas a recibir educación de la forma más integral".

A raíz de las críticas, la administración de Alicia Kirchner señaló que los alumnos no vacunados no perderán sus clases, ya que para ellos se dispuso la continuidad de la educación virtual.