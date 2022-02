Boca en llamas, otra vez

En el último tiempo, Boca fue más noticia por lo que pasa afuera que adentro del campo de juego. A las indisciplinas de algunos jugadores, más las internas en el vestuario y los idas y vueltas que se generan semana a semana en torno al “problemático” Sebastián Villa, ahora se sumó el desencuentro entre Ramón Ábila y el Consejo de Fútbol.

Wanchope, al ver que no tiene cabida en la consideración del entrenador Sebastián Battaglia y pese de sus deseos de jugar con la “azul y oro”, aceleró a fondo y no se guardó nada.

Literalmente, el cordobés se calentó y usó sus redes sociales para descargar toda su furia. “Desde el 3 de enero, que empecé a entrenar, estoy esperando que alguien me informe mi situación. Como nadie del Consejo de Fútbol se comunicó conmigo ni con mi representante, sigo acá generándole un gasto innecesario. Además de todas las cosas que dicen por atrás. Por el cariño que le tengo a la gente de Boca y por las oportunidades que tengo de poder ir a otro club, sáquense un tema de encima. ¿Que les molesta?”, tiró el ex Huracán, quien es hincha confeso del “Xeneize”; y fue más allá dejando en claro que las cosas no están para nada bien. “Ya que para amenazar y sacar comunicados queriendo dejarme expuesto e intentar dañar mi imagen por el motivo que ya todos conocen, les aviso que yo no les debo nada a ustedes ni les tengo miedo. Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa, estoy en el vestuario”, sentenció el centrodelantero.

Su salida no debería ser una complicación para los dirigentes. El punta cuenta con oferta de tres clubes que desean contar con sus servicios: Colón, Independiente y Huracán. Pero lejos de intentar llegar a un punto de paz o tranquilidad, el vicepresidente Juan Riquelme, salió a cruzarlo en declaraciones ante la prensa.

“Wanchope no debe estar contento. No lo compró ningún club”, lanzó “JR10”. Un golpe directo al mentón de Ramón y agregó algunos detalles más. “Tiene contrato hasta el 31 de diciembre por lo que debe cumplir con sus obligaciones con Boca”, sin hablar de las diferentes ofertas que recibió para dejar ir al jugador.

El libro de pases cierra en pocos días, por lo que la nueva novela en Boca tendrá para unos días más si la situación no cambia. Ábila buscará una salida de la mejor manera. Sólo desea ser escuchado por parte de la directiva “Xeneize” para continuar con su carrera.

La pregunta de todos es si Boca, finalmente, podrá tener algunos días de paz.