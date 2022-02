Lo que dejó la remoción de Navarro: llamadas, versiones cruzadas y un inminente anuncio

La rauda remoción de Francisco Augusto Navarro como secretario de Articulación Territorial y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social provocó un alto impacto político, numerosos interrogantes dentro del justicialismo y un sinfín de opiniones, a favor y en contra. Sin embargo, el intenso ruido que causó la determinación que tomó el martes el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, tras la viralización de una foto en Cancún, no se tradujo en declaraciones a la prensa. La dirigencia optó por la cautela -o directamente el silencio- y manejar con pinzas el tema para no entorpecer la relación pública del gobernador interino con el jefe de Gabinete Juan Manzur. Fuera de micrófono, no obstante, las fuentes consultadas de ambos sectores aportaron miradas dispares sobre lo sucedido y sobre los modos. ¿Cuánto puede afectar a la relación lo ocurrido?

Se supo que Jaldo y Manzur dialogaron en la mañana de ayer por teléfono y que, según hicieron trascender, los ánimos no estaban caldeados. Lo que difiere, de acuerdo con quién se hable, es si hubo una comunicación previa a la firma del Decreto 200/1, que dio de baja el nombramiento de Navarro (databa del 4 de diciembre de 2017). Quienes son cercanos al tranqueño aseguran que fue una decisión inconsulta, que no le cayó bien a Manzur y que provocó un profundo malestar al ministro Gabriel Yedlin (de licencia por cuestiones familiares). En el entorno del funcionario nacional, en tanto, sostienen que la consulta sí existió, pero coincidieron en que no se le dio aviso a Yedlin. “Mientras no haya coordinación, la tirantez va a seguir”, analizó un dirigente alineado con el titular del PJ tucumano en la interna.

¿Sucesor definido?

Altas fuentes consultadas afirmaron que, incluso, en la conversación de ayer no sólo se aclararon los tantos, sino que se comenzó a trabajar en definir un reemplazante e intercambiaron algunos nombres. “Quedó avanzado”, aseguraron. Incluso, adelantaron que hoy se terminaría de acordar y hasta se podría anunciar al sucesor de Navarro. Una sola cosa se precisó: no será un dirigente del riñón del tranqueño (a pesar de que sonaron varios), para evitar interferencias hacia los mandos bajos. “No fue una avanzada política”, afirmaron. Entonces, ¿por qué la desvinculación se dio con tanto ruido? Hay versiones dispares al respecto.

Quienes tienen mejor sintonía con Manzur consideran que fue demasiado castigo para Navarro, dado que fue un viaje familiar, planificado y con licencia autorizada por decreto en diciembre. A su vez, aseguraron que el Ministerio de Desarrollo Social nunca dejó de funcionar y que quedó un equipo trabajando para asistir a quienes fueron afectados por las inundaciones. “No sé si será un resabio de la interna, pero no cierra. Creo que fue algo personal”, dijo un dirigente de importante trayectoria en Casa de Gobierno.

La mirada del otro sector entiende que hay un claro mensaje hacia abajo. Que lo que ocurrió fue una falta de respeto porque si el titular de una oficina está ausente, el segundo debe mantenerse al frente, especialmente en meses críticos donde todos los años hay inundaciones. “La cuestión de fondo corresponde. Quizá sí ha fallado en la forma”, apuntó un dirigente de la zona este. Otro referente del interior señaló que hay funcionarios provinciales que también salieron del país este verano sin que ello ocasionara un problema. “Creo que hubo un pase de factura”, agregó sin dar detalles.

Sin diálogo

Quienes están en Casa de Gobierno aseguran que el mandatario a cargo del Ejecutivo supo el pasado viernes de la existencia de una fotografía en un complejo turístico de Cancún, frente al mar. Señalaron que no lo tomó bien, no sólo por el contexto social sino por las complicaciones que causaron las lluvias en distintos puntos de la provincia. Fue por ello que solicitó a sus colaboradores más información sobre el viaje. Así, a través de información solicitada a Migraciones, se estableció que Navarro regresó al país el pasado lunes, en el vuelo N° 279 de la empresa COPA, aterrizado en el aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires).

“Los que hoy tenemos responsabilidad institucional es cuando más cerca de la gente debemos estar: por la situación de pandemia que se vive y por la situación económica y social. Cuando uno tiene un cargo tiene que asumir los roles y la responsabilidad que ese cargo conlleva, que es estar a la par de la gente. Sobre todo en esta época donde se producen fenómenos como las inundaciones”, había dicho Jaldo a este diario el martes, sin mencionar a Navarro pero con un claro mensaje hacia abajo.

Las fuentes consultadas coincidieron que hasta ayer el tranqueño no se había comunicado telefónicamente con Yedlin ni con Navarro. Este diario contactó al ministro a través de una plataforma de mensajes, pero no obtuvo respuesta alguna. En el Ministerio, en tanto, insistieron con que no se harán declaraciones al respecto. Según indicaron en Casa de Gobierno, el funcionario retornaría a la provincia el domingo 13 de este mes.

La polémica repercutió en la opinión popular y en la oposición, pero sólo el legislador Federico Masso (Libres del Sur) instó a Jaldo y a Yedlin a “tomar medidas” por considerar inadmisible el viaje de Navarro al exterior dado el contexto social del país y la provincia.

El tablero político tuvo un sacudón. Hay que ver ahora cómo se acomodan las piezas.

Tucumán: preparan la visita del embajador Argüello

En medio de las conversaciones que mantuvieron Manzur y Jaldo ayer, como consecuencia de la remoción de Navarro, se conoció que se está terminando de cerrar la visita a Tucumán del embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello. Sería el próximo martes y llegaría acompañado por el jefe de Gabinete de la Nación. En Casa de Gobierno indicaron que están preparando un acto en horas de la mañana, en el Salón Blanco. Posteriormente el embajador mantendría reuniones con sectores de la producción.

Claves del caso

Jaldo removió el martes a Navarro del cargo de secretario de Articulación Territorial y Desarrollo Local.

Días antes se viralizó una foto del ahora ex funcionario junto a su familia en unas hamacas, frente al mar.

La determinación de dar de baja su nombramiento en Desarrollo Social fue tras constatar que vacacionó en Cancún.

Aseguran que Jaldo no tomó bien el viaje dado el contexto social y las inundaciones que hubo en enero en Tucumán.

Las fuentes consultadas coinciden en que Yedlin no fue consultado ni notificado por Jaldo sobre su determinación.

Hay versiones cruzadas respecto a si la decisión fue consultada o anunciada previamente con Manzur.

Trascendió que hay diálogos avanzados para definir a quien ocupará el puesto vacante. Podría conocerse hoy.