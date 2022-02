El Gobierno renovó el plan “Cortes Cuidados”

El Gobierno renovó el acuerdo con frigoríficos y supermercados para el programa Cortes Cuidados, que estará vigente durante todo 2022 e involucra la comercialización de siete de los principales cortes de carne vacuna a precios acordados y accesibles en todo el país. La primera etapa del programa se extenderá desde el 7 de febrero hasta el 7 de abril, fecha en la que se analizarán las condiciones de prórroga para el resto del año, y los precios del acuerdo tendrán una pauta de aumento del 2% entre el 7 de marzo y el 7 de abril.

El Ministerio de Desarrollo Productivo informó ayer que el valor por kilo de corte es de $ 699 la tira de asado; $ 749 el vacío; $ 779 el matambre; $ 449 la falda; $ 639 la tapa de asado; $ 799 la nalga; y $ 649 la paleta. El programa incluye los cortes más representativos del consumo de los argentinos con opciones para la parrilla, para el consumo diario, como milanesas, y para cocción a la olla.

Del acuerdo forman parte la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), el consorcio de exportadores de carnes argentinas ABC, los frigoríficos nucleados en la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y en la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica).

Además, los consumidores podrán comprar los cortes en más de 1.000 bocas de expendio que incluyen las grandes cadenas de supermercados Coto, Jumbo, Plaza Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Changomas, La Anónima y Día%, las cadenas mayoristas Vital y Makro, y carnicerías adheridas a Unica y ABC.

Tras la reunión en que se cerró el entendimiento, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sostuvo que “en alimentos se están construyendo los instrumentos regulatorios” para alinear la política de ingresos con la política de precios”. “Tenemos la necesidad de alinear la política de ingresos con la política de precios. No se puede regular todo, pero sí podemos avanzar en este sentido, y en alimentos estamos construyendo los instrumentos regulatorios y creo que en marzo se va a ver el efecto”, adelantó Feletti. “En las fiestas se vendieron 7.000 toneladas de carne en seis días, entonces no es que la gente no quiere comer carne, se trata de construir una canasta que la gente pueda acceder”, explicó. También, comentó que desde el Mercado Central se buscan instrumentos de regulación de la papa, el tomate, verduras, para disminuir la volatilidad de los precios.

Por su parte, desde la Asociación Supermercados Unidos (ASU) se dijo que lo acordado “se trata de una canasta sólida y bien representada y resulta un estímulo importante para que todos puedan optar por todo este tipo de cortes”. De esta manera, los cortes seleccionados estarán disponibles de lunes a viernes a valores de venta acordados, “notablemente inferiores a los que actualmente pueden encontrarse en el mercado doméstico”, informó el Ministerio de Desarrollo Productivo.