En cinco años Atlético concretó los siete pases más caros de su historia

Los años dorados de Atlético, además de dejarles enormes alegrías a los hinchas, inflaron las arcas del club con varios millones de dólares, batiendo todos los récords deportivos y económicos del centenario club. En las próximas horas se confirmará el pase de Tomás Cuello al Paranaense, que se convertirá en el más caro de la historia "Decana", que desde hace cinco años que se viene tiñendo de verde.

Los memoriosos jamás olvidarán las gambetas de Julio Ricardo Villa, que en 1977 pasó a Racing por la astronómica cifra de $ 77 millones, que en esa época significaban U$S 250.000. Una locura.

Unos años más adelante, Mario "Cota" Álvarez se cansaría de hacer goles y en 2000 partiría a Pumas de UNAM a cambio de alrededor de U$S 500.000. Otra cifra considerada histórica.

Tuvieron que pasar otras dos décadas para que Atlético vuelva a pisar el mercado de pases como vendedor, después de años de malas inversiones.

Del inolvidable equipo que logró una, hasta ese momento, inalcanzable clasificación a cuartos de final de la Libertadores 2018 ya no queda casi nadie en el plantel, pero la mayoría se fue dejando enormes cantidades de dólares.

Nadie olvidará nunca los goles de Fernando Zampedri y mucho menos el convertido en la soñada noche de Quito, frente a El Nacional, en febrero de 2017. Apenas unos meses después, el delantero se fue a Rosario Central por U$S 2.200.000 y como el "Decano" era dueño del 70% embolsó alrededor de U$S 1.000.000, libre de impuestos.

En orden cronológico, pero no menos dolorosa, fue la partida de Luis Miguel Rodríguez. El máximo goleador "Decano" de todos los tiempos se fue en enero de 2019 a Colón de Santa Fe, a cambio de alrededor de U$S 300.000. Esa misma semana se concretó la transferencia del 70% de Guillermo Acosta a Lanús, en una operación que rondó los U$S 1,2 millones, de los que quedaron unos U$S 800.000 para el club de 25 de Mayo y Chile.

Cuatro meses más tarde, el que siguió los pasos del "Pulguita" fue Rodrigo Aliendro, que también se fue al "Sabalero" por una cifra cercana a los U$S 900.000, más el pase de Gustavo Toledo.

En esa misma semana se confirmó el primer préstamo de Favio Álvarez, que jugó una temporada en Los Ángeles Galaxy (a cambio de U$S 400.000) y luego pasó a Pumas UNAM (por U$S 100.000). A fines de 2020, los mexicanos se quedaron con el cordobés en una operación que rondó los U$S 1.800.000.

En junio llegó el turno de David Barbona, que pasó a Racing en una operación compleja, pero que dejó diferentes dividendos para Atlético, que cedió el 50% del pase, mientras que recibió a cambio el 80% de Jonathan Cabral, el 50% de la ficha de Augusto Lotti, y la suma de U$S 750.000, libres de impuestos.

Para pasarlo en limpio, los pases más jugosos habían sido el de Zampedri y Álvarez, pero es inminente la venta de "Cuellito", que por unos cuantos miles más se trepará al tope de la lista, superando por lejos a los ídolos "Dios", "Cota" y "Pulguita".

Desde Brasil dan por cerradas las negociaciones. El delantero de 21 años, nacido en Villa Carmela, seguiría su carrera en Atlético Paranaense, que abonaría por la operación unos U$S 2,5 millones. Resta saber cuál será el porcentaje de la transferencia y cuantos billetes, libres de impuestos y comisiones, ingresarán a las cuentas del "millonario" tucumano.